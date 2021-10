INSÄNDARE: Allt ska vara gratis?

Det planerades för att School’s Out skulle utökas till 2 dagar under 2020 vilket inte blev av med anledning av pandemin. Nu hörs det rykten om att School’s Out skulle verka under en hel vecka nästa sommar.

Det är ju fantastiska nyheter för alla Söderhamnare som tycker om gratisevenemang. Men för oss lokala arrangörer i Söderhamn är det lokalt en fullständig katastrof. Vi har kämpat och bokstavligt gått på knäna under denna pandemi. Söderhamns kommun har lovat att stötta lokala företagare ur denna kris vilket välkomnas men då behöver vi uppmana invånarna att spendera på restaurang och nöje i vårat fall. Inte bjuda in hela Hälsingland till gratisfest där man helst ser att restauranger inte serverar någon alkohol.

Söderhamns kommun, Sparbanksstiftelsen med flera matar in hundratusentals kronor i ett gratisevenemang som lockar ca 15.000 besökare per år. I ett evenemang som till en början hade ett grymt syfte att fånga upp yngre tonåringar från fel typ av skolavslutning. Numera är ett det en gratisfestival för 15.000 människor som inte är nyktra. Festivalen sätter upp staket runt ett gratisområde för att undvika att alkoholhaltiga drycker förs in. Då har det tappat sitt syfte i min värld.

Och förutom att festivalen har förbrukat både förtroende och syfte så riskerar den att utarma Söderhamns livescen på sommaren.

Låt oss tillsammans göra en riktigt bra Stadsfestival istället som kommun och stiftelse stöttar. Jag tycker att Hudikkalaset har bevisat under 10 år att det är fullt möjligt.

Det är ett val Söderhamns kommun får göra. Vill man att Söderhamn ska ha en levande konsertkultur där det kostar att se en artist eller ska det vara gratis?

Tomas Lingman

Svar direkt:

Hej Tomas!

School’s Out har sedan 2007 arrangerats för att fira ungdomarnas skolavslutning. Planen var att köra två dagar i samband med att Söderhamn fyllde 400 år, med dag två som ett 400-års kalas. Tyvärr blev det inte så på grund av pandemin.

Vi siktar inte på att ändra antal dagar, vi ska fortsätta fira barnen på skolavslutningsdagen. Schools Out’s grundtanke är att skolavslutningen ska firas i en positiv anda. Visa att man inte behöver dricka för att ha roligt! Och det tycker jag att vi har lyckats med, tillsammans med Söderhamnsborna och våra hundra företag som sponsrar oss. Det är ett viktigt signalvärde att inte servera alkohol på avslutningskvällen och de företag som väljer att ta bort alkoholen under kvällen gör det för att de vill stötta det budskapet. Vi visar våra barn att man inte alltid behöver dricka alkohol för att fira. School’s Out är ett nyktert evenemang och det gäller även vuxna som är där. Vuxnas närvaro är mycket viktig för att vi ska uppnå nykterhet på området.

När Verkstäderna gör evenemang jobbar vi alltid för att få dit vuxna eftersom vuxennärvaro skapar trygghet. En annan viktig aspekt är att alla ska ha möjlighet att delta. Tyvärr har Söderhamn en hög andel barn som lever i barnfattigdom och därför är det betydelsefullt att alla Verkstädernas evenemang är gratis.

Att vi nu får besökare från övriga Hälsingland är ett resultat av att evenemanget utvecklas varje år. Att vi lockar många besökare ställer stora krav på oss arrangörer sett till bland annat säkerheten. Men det är väl fantastiskt att ungdomar från andra kommuner vill komma till oss och fira?!

Att ha en stadsfest i Söderhamn låter som en strålande idé. Vi hjälper gärna till med det om det ges tillfälle. Det ena motsätter ju inte det andra! Med både School´s Out och en stadsfest blir det ännu fler saker som Söderhamnsborna kan vara stolta över.

Med vänliga hälsningar

Marcus Wågström

Evenemangsansvarig School’s Out

Svar direkt:

Tanken med School’s out är mycket bra. En rolig och nykter skolavslutning för våra ungdomar är verkligen något jag och alliansen stödjer. Arrangemanget ger även viktig PR till orten Söderhamn och möjlighet för föreningar och andra organisationer att visa upp sig.

Skribenten lyfter dock fram baksidor som även jag har noterat. Likväl andra kommunala engagemang kan det finnas anledning till vidareutveckling.

Jag ser framför mig ett School’s out 2.0 där barnperspektivet står i fokus, med ökat medansvar från bussande kommuner, ännu fler företag och föreningar som samverkar och där kommunens insats med skattepengar minskar. Idén med en stadsfest är toppen och i kombination med School’s out ett lyft för Söderhamn till en ännu attraktivare sommarstad.

Marjo Myllykoski (M), ordförande kultur- och samhällsservicenämnden