INSÄNDARE: 114 14 – hallå är ni där?

Hur många anmälningar om brott når egentligen fram? Blev här om dagen utsatt för ett bedrägeriförsök och kontaktade polisen via 114 14 som man ska ringa då det inte är ett pågående brott. Jag blev placerad i kö och man sa att "beräknad väntetid var ca 20 minuter". Tilläggas ska att du inte får någon upplysning om var du är i turordning i denna kö.

Denna upplysning blev allt mer saknad ju längre tiden gick. Hela tiden kommer samma röst tillbaka och upplyser dig att "alla våra handläggare är upptagna, men vi tar ditt samtal så snart vi kan". Efter att ha hört detta en längre tid så saknade man verkligen en upplysning om sitt eventuella avancemang i denna kö. Jag fick vänta i över två timmar innan jag kom fram.

Har tidigare hört klagomål på långa väntetider när man försökt nå olika sorters kundtjänster som exempelvis Postnord och Telia. Men i det här fallet är det betydligt allvarligare om långa väntetider får folk att lessna och lägga på för då kanske man ej får en rättvisande bild på hur utbredd en vis brottslighet är.

Jag har själv en gång lessnat efter att inte kommit fram och lagt på efter lång väntan. Nu säger man att det går att anmäla via polisens hemsida, men det är en sanning med modifikation. Då jag försökte detta en gång och kom till ett läge där jag skulle lämna så ingående uppgifter i anmälan som jag inte hade, i detta fall rörde det sig om ett personnummer på en för mig främmande person. Jag kunde inte komma vidare utan att lämna denna uppgift så jag fick lägga ner mitt försök att göra en anmälan.

Hur allvarligt är det inte för rättssäkerheten, om vi ute i landet inte når fram till polis när vi behöver? Om vi till äventyrs har en polisstation inom mindre än någon mils avstånd, så är den inte bemannad alla dagar och tider samt har ingen telefon för anmälan. Hur stort blir inte exempelvis mörkertalet på bedrägeri försöken mot åldringar om inte alla anmälningar kommer fram? Därför: se över era väntetider då de är allt för långa på 114 14.

Spanarn

Svar direkt:

Du som ringer 114 14 kommer till Polisens kontaktcenter. Vår målsättning är att alltid lämna så bra service som möjligt till dig som kontaktar oss. Svarstiderna varierar över dygnet och ibland uppstår tyvärr perioder då belastningen är högre. I det här fallet har jag givetvis förståelse för uppfattningen att det tagit för lång tid för oss att svara.

Vi hoppas att du kommer att fortsätta kontakta oss när du blir utsatt för ett brott. Precis som du beskriver är det viktigt att polisen får kännedom om de brott som begås. Ringer man en tid då svarstiderna är långa kan man välja att använda sig av callbackfunktionen och då bli uppringd istället för att vänta i telefonkö. Våra e-tjänster når man via polisen.se och kan bland annat användas vid anmälan om kontokortsbedrägeri, stöld, inbrott, inbrottsförsök, skadegörelse, parkeringsskada och förlustanmälan. E-tjänsterna utvecklas hela tiden och fler planeras under nästa år.

Just nu pågår även ett omfattande arbete för att det ska bli enklare för allmänheten att komma i kontakt med oss, Serviceprogram 2024. På sikt ska allt fler kontakter och ärenden kunna hanteras via i första hand digitala tjänster, i andra hand per telefon och, när så behövs, via fysiska möten. För den enskilda medborgaren ska det då också gå snabbare att få den hjälp man behöver.

Henrik Keventer, sektionschef PKC, region Mitt