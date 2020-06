INSÄNDARE: 1 500 kronor för ingenting

Sommarbandyskolan som Edsbyns IF arrangerar varje sommar ställs in och föreningen behåller 1 500 kronor per barn, sammanlagt över en halv miljon kronor, för ingenting!

Den rådande Corona-krisen tycks helt ha gått Edsbyns IF förbi. Trots att den länge har varit ett faktum för samhället i övrigt, har klubben valt att ducka för den och fortsatt att dra på sig utgifter för bl.a. Sommarbandyskolan, så som att inget har hänt. Kostnader som föreningen nu anser att de anmälda deltagarna ska stå för.

Föreningen anser att utgifter under sommaren mycket väl kan belasta de anmälda deltagarna, utan att de egentligen får något tillbaka. Det är inget konstigt att föreningar har utgifter löpande under året och det är då upp till föreningen, så som bl.a. arbetsgivare, att balansera dessa utgifter mot de inkomster man har. Har man utgifter i form av administration eller elitspelarlöner, som annars hade finansieras av en verksamhet som man beslutar sig för att inte genomföra, ligger det på föreningen att ta ansvar för detta, inte på den enskilde som betalat för en vara/tjänst/evenemang som inte genomförs.

Naturligtvis har jag förståelse för att situationen är ansträngd och att det påverkar Edsbyns IF:s ekonomi, men rekommendationerna från statsmakterna har sedan flera månader varit tydliga och det är märkligt att föreningen inte anpassat sin verksamhet i tid. Det konsumenträttsliga regelverket ger, som jag ser det, på inget sätt en arrangör rätt att ta betalt för något som inte levereras, hur än tvingade de känner sig att behålla alla pengar det kan. De inbetalda avgifterna från deltagarna är just deltagarnas (i form av en fordran mot Edsbyns IF) fram till dess evenemanget ägt rum.

I meddelandet som gått till anmälda deltagare har Edsbyns IF försökt lägga över ansvaret för sommarbandyskolans fortlevnad på oss och stressa fram ett beslut om att tillåta föreningen ta betalt för något de inte levererar. Sommarbandyskolan är bra och något som inte minst jag är angelägen om att den fortsätter, men ansvaret för det är inte mitt eller någon av de andra som betalt för den.

Jag lägger mig inte i hur föreningen arbetar, kräver inte heller att få någon del av eventuella vinster och anser mig inte heller behöva stå för kostnader som jag inte förorsakar.

Daniel