Innebandyn ställer in kvalspel – då rasar sportchefen i FBC Bollnäs: "Det är bedrövligt och orättvist"

Restriktionerna för att hejda spridningen av coronaviruset slår allt hårdare i en närapå lamslagen sportvärld, det även på den lokala fronten.

Allt fler riksförbund tar drastiska beslut att ställa in helt, inte skjuta upp eller hänvisa till en publikbegränsning på 500 personer.

På fredagen kom ett nytt beslut från tävlingsutskottet i Svenska Innebandyförbundet.

Och det innebär att all verksamhet fasas ut i rask takt, och att allt kvalspel i alla förbundsserier ställs in - med undantag för play off till högsta serien SSL.

– Ja, jösses, vad ska jag säga? Det känns bara så bedrövligt. Jag förstår att det är coronatider och att det givetvis ska tas på allvar. Men det här är ett onödigt drastiskt beslut, det finns andra vägar att gå, säger Mattias Asp.

Bollnäs sportchef hade föredragit hockeyförbundets lösning, där exempelvis Hudiksvalls HC får spela klart i play off 3 – men där verksamheten sedan sätts på paus och kvalserien till allsvenskan spelas när det är möjligt.

– Det måste ju vara det bästa, en vacker dag kan vi väl spela igen och då kunde vi också spela kvalet. Om det nu tar ett år, då vore det i så fall helt rätt i tiden också. En annan variant hade varit att spela ett enklare kval med enkelmöten, eller att spela helt utan publik, säger en mycket besviken Mattias Asp.

– Jag blir både förbannad och uppgiven, det går knappt att mäta all den tid och engagemang som så många har lagt ned på det här. Det handlar om ett hästjobb, och så får vi inte ens chansen.

Det får däremot de lag som siktar mot SSL, enligt förbundets påbud är ambitionen att genomföra play off till SSL (både herr- och damsidan) enligt planen, alternativt att det flyttas fram.

Vad gäller ett eventuellt slutspel i SSL ska förbundsstyrelsen ta beslut vid ett nytt möte på lördagen, och det efter inspel från Föreningen Svenska Superligans möte med klubbarna på fredagkväll.

– Bara en sådan sak, det är en sådan inkonsekvens i detta. Jag tycker bara det blir så orättvist. Och varför får vi spela den här helgen, men inte nästa, frågar sig sportchef Mattias Asp.

Enligt förbundet är det också okej att ställa in den sista seriematchen, om båda lagen är överens och om den är "betydelselös avseende serieplacering".

Men det är inte aktuellt för Bollnäs, som möter nästjumbon Härnösand på bortaplan med chans att nå en andraplats i tabellen – två poäng efter Gimonäs.

Något som kan få betydelse då förbundet i sin skrivelse noterar att; "TU utreder och återkommer senare med vad som gäller upp- och nedflyttning."

Samtidigt slås det fast att det är sluttabeller i division 1 som kommer att vara kvalificerande för säsongen 2020/21. Något som då torde innebära att redan klara seriesegraren Hudik/Björkberg gör allsvensk comeback.

– Tja, vi får försöka ta den lilla chans som finns att bli tvåa, och hoppas att det betyder något, säger sportchef Asp.

Innebandyförbundets beslut innebär även att det är slutspelat för lagen i lägre serier, där skulle Håsta och Wallvik ha spelat ett positivt kval till division 1 och Söderhamns damer till allsvenskan.

Där kan ändå bli ett avancemang för Håsta IBK, som seriesegrare i division 2 Mittsverige Södra – sex poäng före tvåan Wallvik.

I damettan har seriesegrande Hudik/Björkberg tackat nej till kvalspel, och Söderhamn slutade på en fjärde plats i tabellen.