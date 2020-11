Inget uttalat stöd till idrottsföreningar under coronakrisen – LBK förstående: "Viktigast att rädda liv"

I Ljusdal är LBK:s bandyherrar det enda elitlaget sen Ljusdals fotbollsdamer ramlade ur Elitettan och det är främst tappade publikintäkter som påverkar deras ekonomi. I de mindre klubbarna kan tappade intäkter från kioskförsäljning påverka ekonomiskt.

Men att införa ett liknande krispaket som Söderhamns kommun gjort är inte aktuellt i Ljusdal enligt kommunalrådet Markus Evensson.

– Vi har inget uttalat stöd till idrottsföreningar. Däremot har vi gått in och hjälpt till när det har uppstått ett behov, säger Markus Evensson.

Har ni aldrig haft någon tanke på att införa ett liknande stöd?

– Vi har inte fått några sådana signaler från klubbarna att de efterfrågar ett sådant stöd. Så vi har inte diskuterat det på någon övergripande nivå. Sedan har vi inte nått överflöd av pengar i vår kommun heller, säger han.

Jonas Svensson från Ljusdals BK menar att det har varit ett svårt år ekonomiskt. Trots det efterlyser han inte något direkt krispaket utan han menar att de ska fortsätta ha en fin dialog mellan bandyklubben och kommunen.

– Vi i LBK har ett jättebra samarbete med kommunen och har bra diskussioner. Det finns väldigt bra människor där, som vill idrotten i Ljusdal det bästa. De kommer garanterat att jobba för att det ska bli så bra som möjligt efter de medel som finns, säger han och fortsätter:

– Kommunen har ju inte hur mycket pengar som helst att röra sig med. Och när allt kommer omkring, vi håller på med idrott i en pandemi. Det viktigaste är att rädda liv, säger han.

Innebandyklubben IK Ljusdal har också drabbats ekonomiskt av pandemin, där är det framför allt intäkterna från kioskförsäljningen som försvunnit. Men kostnaderna för resor och domare har funnits kvar.

Olle Gunnarsson är ordförande i klubben och han skulle gärna se ett liknande stöd som Söderhamns kommun ger.

– Det vore bra om det fanns ett sådant stöd att få. Kommunen skulle nog tjäna på det i längden. Det är viktigt för barn och ungdomars hälsa att röra sig. Sedan vet jag att kommunen är fattig, men någon form av bidrag borde det finnas, säger Olle Gunnarsson.

Pandemin påverkar idrotten på flera olika nivåer. Under tisdagskvällen hade företrädare för idrottsrörelsen ett digitalt möte med Riksidrottsförbundet, RF, där de fick information om myndigheternas rekommendationer. Bland annat att alla träningar för de som är äldre än 15 år ska ställas in under de kommande tre veckorna.

Ljusdals BK har sedan i fredags stängt ner träningen för P-17 och p-19. Ungdomar födda 2005 och senare tränar dock fortfarande.

– Vi satt med på mötet med RF och utifrån vad som sades där ska vi gå vidare med hur vi ska agera. Det blir fler och fler barn som vill spela bandy, och det är ju positivt, men i dessa tider blir det en till puck att lösa, säger Jonas Svensson från Ljusdals BK.

Kommer ni fortsätta att låta de yngre spelarna träna?

– Vi kommer samla ihop mer information om det här, sedan ska vi ta ett beslut om hur vi ska göra, säger han.

Även IK Ljusdal har stängt ner träningarna för ungdomar.

– Vi har pausat damlaget och alla spelare äldre än 15 år. Alla serier ligger nere. Spelare födda 2005 och yngre tränar fortfarande, men föräldrarna får inte vara med på träningen. Styrelsen kommer ha ett möte där vi ska ta ett beslut hur vi ska göra. Men enligt mig vore det bäst att stänga ner allt ihop just nu, säger Olle Gunnarsson ordförande i IK Ljusdal.