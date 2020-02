Inget åtal om illegal jakt – åklagaren om den nedlagda utredningen: "Har dödats en varg men kan inte styrka brott"

Under fredagseftermiddagen stod det klart att den långdragna utredningen om misstänkt illegal vargjakt lagts ner. Det sedan åklagaren tagit del av och gått igenom en sammanställning av det omfattande material som samlats in under den tre år långa utredningstiden.

– Nu är allt material analyserat och jag kan inte styrka brott. Jag når inte fram till att väcka åtal, säger åklagare Åse Schoultz.

Det var i början av 2017 som blodspår från varg upptäcktes på en sjöis mellan Bollnäs och Ljusdals kommun. Misstankar uppstod om att det handlade om illegal vargjakt och efter en stor polisinsats kom sex personer att misstänkas för brott och frihetsberövas. Som längst satt tre personer häktade under 31 dagar innan alla misstänkta var satta på fri fot, men fortsatt misstänkta för jaktbrott.

Under tiden beslagtogs bland annat vapen, kläder, mobiltelefoner och pejlutrustning som sedan dess har analyserats för att ge en bild av de misstänktas rörelse- och kommunikationsmönster. Polisen har även använt sig av hemlig telefonavlyssning.

– Det jag kan säga där är att masterna i Norrland är ganska glesa så de upptar stora områden, säger Åse Schoultz.

Det blod som hittades på isen konstaterades komma från varg. Men någon kropp har aldrig hittats, även om mängden blod var så pass mycket att man kunde förutsätta att vargen dött, enligt utredningen.

– Nej, den bara försvann. Det fanns varg- och folkspår på platsen och där man kunde se att vargen vinglat och knäat. Sen var den bara borta, säger Åse Schoultz och fortsätter:

– Det var en piphålsblödning med lite inälvor och sådant i.

Att utredningen dragit ut så länge på tiden har förklarats med bristande resurser inom polisen. Något som väckt stark kritik från försvaret men även tagits upp av åklagaren. De misstänktas advokater har varit skarpa i sin kritik kring den långa utredningstidens betydelse och hur den påverkat deras klienter.

– Jag kan inte påverka hur en annan myndighet prioriterar eller hanterar sina resurser. Och tittar man på hur det har sett ut med gängskjutningar och liknande så kanske man kan ha en viss förståelse för att polisens resurser är begränsade, säger Åse Schoultz.

Men även om utredningen kring jakthärvan nu lagts ner antyder åklagaren att det ändå kan finnas ett brott bakom händelsen.

Misstänks det ändå att det har begåtts ett jaktbrott även om det inte går att knyta några personer till händelsen?

– Ja, det är en varg som har blivit dödad. Det kan jag säga, säger Åse Schoultz.