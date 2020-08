Ingen pandemi rår på Historier från Hälsingland: "Intresset större än någonsin"

Robert Fors och Viktor Hansson har genom sin podcast Historier från Hälsingland och guidade visningar på samma tema blivit landskapets alldeles egna historieberättare.

– Hälsingland är fantastiskt, vi har allt. Kust, skog, sjöar – och en historia. Lite som Dalarna fast mer oexploaterat, säger Robert Fors.

Hittills har berättarduon spelat in drygt 100 avsnitt av den populära podden, och de guidade turerna uppgick i fjol till nästan lika många.

Men när coronapandemin drog in över landet ställdes alla fysiska träffar in. Istället började man under våren hålla i digitala visningar över Facebook. Dessutom växlade man upp tempot på podcasten, och släppte avsnitt varje vecka istället för varannan.

– Men det blev lite för mycket. Research, manus, inspelning och klippning tar tid, och det är viktigt för oss att göra ett bra jobb, säger Viktor Hansson.

Sedan en månad tillbaka har duon återupptagit sina berättarvandringar, men de är noga med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och platserna är begränsade. Dessutom har man valt att tills vidare endast ha visningar utomhus.

– Undantaget skulle väl möjligen kunna vara en stor kyrka, men gamla bygdegårdar är ju ofta små, säger Robert Fors och tillägger att de hade en visning i Loos Koboltgruva för några veckor sedan.

När vi träffas håller Viktor och Robert på att förbereda sig inför en extrainsatt berättarvandring på Hårgaberget.

– Det är tredje året i rad vi håller i en vandring här, så det har blivit lite av en tradition, säger Robert Fors.

Tidigare har de tagit in ett obegränsat antal besökare, men nu blev det istället två separata visningar, varav båda snabbt blev utsålda.

– Vi har inte märkt av någon minskning av intresse under corona, snarare tvärtom. Sedan är folk medvetna om att vi har restriktioner nu, säger Robert Fors och förklarar att de brukar se till att vara på plats en stund innan vandringen för att kunna påminna besökarna om att hålla avstånd.

Inför hösten har hittills två berättarvandringar planerats in, en vid rövargrottan vid Laforsen och en vid Tjuv-Jons grotta på Sagberget, Holmsveden.

– Det blir historier om rövare, mylingar och bergtagna; folk som blivit tagna av väsen, säger Viktor Hansson.

Och podcasten, den kommer rulla på, om än i lugnare takt igen.

– Spökhistorier, sägner och mord är grunden. Men vi försöker väva in riktig historia, folkbildning, så att man kan lära sig något också. Berättandet är ett sätt att upptäcka och förstå både Sverige, sin hembygd och framtiden, säger Robert Fors.

Får ni inte slut på berättelser?

– Nej, nej, tvärtom! säger de i kör.

– Det finns jättemycket att hitta i hälsingetidningarnas arkiv, på bibliotek, antikvariat.. det tar aldrig slut, säger Robert Fors.

– Det finns ju många historier som inte är nedtecknade. Personer från berättarkvällar brukar bidra med berättelser, och så får vi lyssnarmail med tips. Vi har redan spikat ämnen inför höstsäsongen, och har material vi fått skjuta på framtiden. Så berättelser råder det ingen brist på, säger Viktor Hansson.