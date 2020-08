Ingen is i hemmahallen – då får mästarlaget tänka om: "Skönt med den här kombon"

När försäsongen startar på allvar för Edsbyn har det under många år inneburit att laget gått på is i månadsskiftet juli-augusti.

Sen har laget nött på med fem pass i veckan och trimmat ihop sig.

I år är det ett annat läge. Då sommarbandyskolan ställdes in kommer aggregaten i Svenska Fönster Arena slås på först den 1 september.

– Det blir en annorlunda situation för oss. Men vi behöver inte lägga kraft på det, utan vi tycker det är skönt med den här kombon. Vi är här en till två gånger i veckan, sen kör vi ett par gemensamma pass och individuellt utöver det. Så vi har bra koll, säger Magnus Olsson, som med här menar Helsingehus Arena i Söderhamn.

Edsbytränaren menar att en senare is på hemmaplan också kan innebära en boost.

– Nu får vi längta efter is, det blir en energikick att komma på is hemma. Tidigare har vi kört på med fem pass i veckan och det har rullat på, nu är det färre gånger på is och på de pass vi har haft i Söderhamn har vi varit noggranna och haft bra kvalitet, säger han.

Att Edsbyn haft få istimmar märktes inte så mycket i tisdagens träningsmatch mot Broberg. Man vann med 6–5 efter att ha släppt upp Broberg på slutet – och många delar av spelet såg ut att sitta fint redan nu.

– Jag tycker det var rätt bra. Förr har vi haft många träningar och det har bara rullat på, nu har vi jobbat mer att få in nya spelare i laget. Det är många delar som var bra i första matchen, det såg gediget ut, säger Magnus Olsson.

Ett nyförvärv som fick visa upp sig för första gången var Edsbyns prestigevärvning Robin Öhrlund. Handplockad som ersättare till Tuomas Määttä.

– Vi har tränat på is och sett honom och pojken har otroligt många kvaliteter i sitt spel. Sen är det tufft att komma in första matchen, men han är involverad i mycket redan nu. En viktig pusselbit i vårat spel med det han kan bidra med, säger Magnus Olsson.

Vad händer nu närmast för er?

– Vi möter Rättvik borta nästa torsdag och då får vi kanske jobba med lite andra grejer. Vi kommer prata mycket om vårt spel och jobba med att hitta positioner, det är det som vi trycker på. Sen är det alltid roligt att vinna matcher.