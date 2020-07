Inför livesända mötet – Delsbo går för vinst i återstarten: "Nästan unikt spelskickliga för att vara oss"

Under lördagen spelas det återigen fotboll i division 3 mellersta Norrland när Delsbo IF möter Anundsjö IF på bortaplan i en smygstart efter sommaruppehållet.

Och Hälsingelaget är taggat inför matchen – som Sporten sänder live.

– Jag tror vi vinner, det måste man tro. Poäng ska vi ha helt enkelt, säger Delsbos tränare Jesper Karlsson.