Infekterat namnbråk splittrar ishockeyn i Bollnäs: "Vill utöva utpressning"

För att gå tillbaka i historien. IK Warpen bildades 1939. Namnet är taget från sjön Varpen i Bollnäs där också de första matcherna spelades på naturisen. Nästan 30 år senare, 1966, bytte klubben namn till Bollnäs ishockeysällskap.

I dag bedriver BIS – som klubben kallas i folkmun – en verksamhet som består av ett A-lag i division 3, ungdomsverksamhet samt ett veteranlag.

I juni i förra året tog ett gäng hockeyentusiaster saken i egen händer, och startade ett lag som spelar rekreations- eller veteranishockey under namnet IK Warpen.

Drygt två månader senare genomfördes första isträningen och under säsongen fanns laget även med i en rad olika turneringar.

Men alla uppskattade inte det.

– Vi sa då att det är jättebra att de bildar en ny hockeyförening. Men ta inte IK Warpen för det är en del av vår historia och förknippas med Bollnäs IS. Vi har haft otaliga möten där vi bland annat bett dem sluta använda IK Warpen och att släcka ner sina sociala kanaler. Men de står fast vid att de ska ha just det namnet, säger Pär Palm som är ordförande i Bollnäs IS.

I november 2019 registrerade Bollnäs IS det varumärkesskyddade namnet IK Warpen hos Patent- och registreringsverket (PRV).

I maj månad kontrade IK Warpen – efter en ansökan från ordföranden Ola Wikman – med att registrera namnet Bollnäs Ishockeysällskap.

Ett beslut som Bollnäs IS har överklagat.

Senaste gången de båda föreningarna träffades var veckan före midsommar, men det ledde ingen vart.

– Det var då vi fick reda på det. Jag tror inte att de på något sätt känner sig ha rätt till namnet Bollnäs ishockeysällskap utan tagit det för att de vill utöva någon form av kohandel eller utpressning, säger Pär Palm.

Nu ska jurister på PRV utreda vem som har rätten till namnet Bollnäs ishockeysällskap.

– Det är omvänd bevisföring och att hitta ett registreringsbevis från 1966 är inte helt enkelt. De finns inte digitalt, men vi har dock hittat ett från 1970.

– Nu väntar vi bara på besked att vi ska få tillbaka namnet Bollnäs IS. Sedan kommer vi att driva det mot Patent- och marknadsdomstolen och ställa ett skadeståndskrav för att de använder namnet Warpen som vi faktiskt äger nu.

Per Palm är irriterad över processen och det som nu sker.

– Det är bedrövligt och vi är väldigt upprörda. Vi har cirka 180 ungdomar som bär klubbmärket med stolthet på matchdräkter, tröjor, kepsar och på det står det 1939.

Han fortsätter:

– Jag vill vara tydlig med att det är en del av mitt uppdrag som ordförande att förvalta föreningen och jag tänker inte var den som stryker ett streck mellan 1939 och 1966. Så länge det står 1939 på alla loggor kommer jag att kriga för att IK Warpen är en del av Bollnäs ishockeysällskap tills något annat sägs.

Bollnäs IS har i över tio år haft ett veteranlag som spelar under just namnet IK Warpen.

– Det är dubbelt, dubbelt på alla sätt och vis. I vintras kunde vi inte var med på samma rekreationsturneringar eftersom vi har samma namn och samma tröjor, säger Pär Palm.

Sporten har vid två tillfällen varit i kontakt Ola Wikman som är ordförande i IK Warpen. Han har lämnat samma svar vid båda tillfällena.

– Jag har inga kommentarer alls om det, säger han.

