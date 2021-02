Indiska stänger butiken i Hudiksvall: "Det finns inget motsvarande i Hudik"

Redan när butikschef Susanna vevar upp gallren för att öppna klockan 10 strosar några kunder in för att fynda. Det är halva priset på allt och reaskyltarna lyser eldröda.

Susanna är märkbart tagen när hon får frågan om hur hon känner inför beskedet arbetsgivaren gav henne och ytterligare tre anställda förra veckan. Hon har jobbat i butiken i 18 år, de senaste 8 som butikschef.

– Ja naturligtvis är det tråkigt för oss. Tråkigt för kunderna och tråkigt för gallerian med en tom lokal, säger hon.

Indiska har stängt flera av sina butiker den sista tiden: Under hösten stängdes butiken i Kungsbacka, Varberg och Skövde, och efter årsskiftet även Norrköping, Borås och Gotland. Och nu läggs också Hudiksvall till den tråkiga listan av orter där klädbutiken Indiska läggs ned. Men styrkan i Hudiksvall var ändå inte förberedd på beskedet.

– Nej, det var väl inte vår första tanke. Så klart hade vi hoppats att det skulle gå vägen. Vi är så klart väldigt ledsna, det här är jättetråkigt, säger Susanna.

Indiska har funnits i Hudiksvall under många årtionden, även innan de flyttade in till gallerian Guldsmeden. Elisabeth Persson, som just ska gå in i butiken, berättar att hon minns när den låg på Hamngatan. Redan då blev hon stamkund.

Idag har hon och väninnan Ann-Kristin Eliasson åkt in till Hudiksvall från Harmånger och de blir förvånade när de hör att Indiska ska stänga.

– Usch, vad tråkigt. Jag tycker att de har bra priser och så har de inredning också. Då blir det väl Birsta sedan då när man ska handla, säger Elisabeth Persson.

Även Annsofi Lindvall från Njutånger är en trogen Indiskakund. Hon står med famnen full med fynd och var hon ska handla sina kläder nu vet hon inte.

– Det är jättejättetråkigt att de slår igen. Jag har gillat att de har ett brett utbud och bra modeller på kläderna. Jag tycker inte att det finns något motsvarande i Hudik och att handla på nätet är inte detsamma, säger hon.

Matilda Agné på Indiskas pressavdelning kommenterar stängningen så här:

– Tyvärr är det så att utförsäljning pågår för att butiken i Hudiksvall kommer att stänga. Det är oerhört ledsamt att stänga butiker och något vi på alla sätt vi kan försöker undvika. Men rådande omständigheter till följderna av pandemin har gjort att vägen till lönsamhet blivit alldeles för lång i vissa av våra butiker och då har vi fattat beslut om att stänga.

Butiken i Hudiksvall stänger för gott den sista februari.

FAKTA:

Indiska grundades som ett företag ägt av familjen Hulek 1901, då första butiken öppnade på Regeringsgatan i Stockholm, kallad Indiska utställningen. Företaget säljs på 50-talet till Åke Thambert och blir under hans tid som vd Indiska magasinet. Under 70-talet blir det en rikstäckande kedja med butiker i de flesta mellanstora svenska städer.