Inbrottsvågen under helgen - hittills totalt sju hushåll påverkade: "Får vara glada att de i alla fall inte förstörde något"

Under helgen tog sig inbrottstjuvar in i fem stycken hem på Ren och två stycken i Alfta. Ett av inbrotten ägde rum hos Mats och Kerstin Ivarsson. Paret kom hem på söndagseftermiddagen efter en weekend i Stockholm och fick då reda på att tjuvar tagit sig in i huset.

"Det värsta är att de har varit inne i vårt hus", säger Kerstin Ivarsson.