Inbrott på Forsparken i Alfta – dyra verktyg borta: ”Det är bedrövligt!”

Inbrottet på Forsparken i Alfta misstänks ha skett någon gång mellan fredag den 2 juli och tisdag den 6 juli. Det som har försvunnit är bland annat el- och batteridrivna verktyg och hylsnyckelsatser.

– Det är bedrövligt! Och jag kommer väl upptäcka att det är fler saker som saknas också när jag väl ska ha dem, suckar Jonny Jonsson, anläggningsansvarig på Forsparken.

Händelsen är polisanmäld, men polisen har ännu inte undersökt platsen.

– Det knepiga är ju att det här är en garagelänga med fyra portar och de har gått direkt på den port där jag har mina verktyg, i de andra står det gräsklippare, säger Jonny Jonsson.

Jonny Jonsson är inte helt säker på när inbrottet skedde men gissar att det kan höra ihop med inbrottet på Ön i Edsbyn under tisdagsnatten. Just nu har han semester men han var senast på Forsparken för att klippa gräs under helgen.

– Då såg jag inget. På campingen brukar det vara folk som är ute och går med hundarna och folk bor ju inte långt härifrån heller. Det är väldigt fräckt.

Forsparken uppmanar allmänheten att inkomma med tips om de har sett något misstänkt på området.