Inbrottet och stölden skedde någon gång under helgen. Tjuvarna bröt sig in via entrédörren och sökte igenom både bottenplan och övervåning i byggnaden.

En projektor i taket revs ner och flera kablar har klippts sönder och rivits ner.

Tjuvarna tog med sig projektorn, en ljudanläggning, en tv och en jacka. Totalt värde på det stulna har uppgetts till 20 000 kronor.