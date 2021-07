Inbrott hos Edsbyn IF fotboll – helt kassaskåp borta

Under natten mot tisdagen bröt sig någon in på Edsbyn IF fotbolls kansli, som ligger på Ön i Edsbyn. Tjuvarna har brutit upp fönstret till kanslibyggnaden och tagit sig in.

– Det måste ha hänt under natten, jag var här och låste igår och sedan stod dörren öppen när jag kom hit i morse, säger Daniel Helmersson.

Tjuvarna fick sedan med sig ett kassaskåp där klubben har sin växelkassa på flera tusen kronor. Flera datorskärmar hade lämnats kvar på kansliet så Daniel Helmersson gissar att tjuvarna måste ha vetat exakt vad de var ute efter.

– Det måste ha varit flera stycken också, för det där kassaskåpet klarar man inte av att bära själv nedför trappan, säger Daniel Helmersson.

– Det är mycket pengar för en mindre klubb som oss. Sen är ju fönstret uppbrutit, det är också en kostnad. Och sådana där kassaskåp är inte billiga heller.

Enligt Daniel Helmersson är händelsen polisanmäld och polisen har varit på plats under förmiddagen och undersökt brottsplatsen.

– De har topsat ytorna här men sa att tjuvarna hade använt handskar.

Klubben har tidigare drabbats av skadegörelse och börjar nu fundera på att installera larm.

– Vi ligger lite i skymundan här bakom bandyarenan så det går ju att härja ganska fritt här, säger Daniel Helmersson.

Klubben uppmanar alla som vet något om stölden att höra av sig med tips.