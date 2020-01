Importspelarna fick vända på Arlanda – då hittade BIS ersättaren i veteranlaget: "Vill teckna livstidskontrakt"

Först fick två av Bollnäs IS importspelare från Nordamerika sparken under uppmärksammade former.

Efter juluppehållet kom nästa negativa besked – både Hughston Rozario och Brendan Mackenize nekas inträde i Sverige.

– Det var något de skulle ha löst i Kanada. Nu är det bara tre veckor kvar av säsongen så att överklaga var inget alternativ, säger BIS-tränaren Per Palm.