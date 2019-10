Importer och mycket hjärta – så ska Alfta ta nästa steg i Hockeytvåan: "Vi blir äldre och starkare"

Förra säsongen slutade Alfta på en niondeplats efter en sen uppryckning som gav arbetsro. Det var också lagets andra säsong i division 2 efter degraderingen till Hockeytrean.

Nu menar Emil Engh att tiden är mogen för att titta lite högre igen.

– Vi åkte ju ner i trean ett år och har haft några år nu där vi sagt att allt utom negativt kval är bra. Vi blir ju äldre och starkare allihop så att vi kan jobba uppåt och sätta högre målsättningar nu. Jag tror att det alltid funnits ett Alfta-hjärta, att oavsett vilket lag vi möter så ger man allt och se hur långt det räcker. Det kommer vi alltid ha med oss, skallen finns där. Vi har rätt attityd. Det har alltid bara varit att ta rygg på dem som varit i klubben ett tag, säger Emil Engh, som svarade för 27 poäng förra vintern, näst bäst i laget efter Martin Hellgren.

I år så får kan konkurrens i poängligan av ytterligare en spelare. Alfta har till den här säsongen gjort klart med Alex Koopmeiners – amerikansk forward från Minnesota. Han har de senaste två säsongerna representerat Söderhamn/Ljusne och där svarat för 68 poäng på 56 matcher, med klar övervikt i assistkolumnen.

– Han kom för två veckor sedan till oss. Han ser bra ut på is och är en bra kille bredvid. Sen är det så klart inte bara att komma in i det, även Owen Sobchak ser bra ut. De kommer vara bra förstärkning för oss, det ser positivt ut, säger Emil Engh.

Är det en extra krydda med utländska spelare?

– Det är väldigt kul, det är roligt att prata lite engelska. Sen har vi fått höra varför de valt Alfta, och det är för att de fått höra att vi tar hand om våra spelare bra. Sen ger det ju bättre konkurrens i laget, klart man ska vara trygg i laget men man måste ju kämpa för sin plats.

Hur har försäsongen sett ut för er?

– Den har varit bra, vi har haft bra närvaro på fysträningarna. Matcherna har väl varit sådär, vi har mött Orsa och några division 3-gäng. Sen spelade vi en liten cup i Skutskär. Det finns saker att jobba vidare med, men det känns okej. Vi tar premiären och kör vidare därifrån.

Tränarpar i Alfta den här säsongen är Håkan Hellgren och Lars Engh, men att ha pappa som tränare ser inte Emil Engh som något problem, snarare tvärtom.

– De kompletterar varandra bra. Pappa är väl kanske lite mer lugn och harmonisk medan Håkan är mer energisk och pratar, det blir en bra kombination, säger han.

Och med pappa som tränare kanske det går ännu lättare att styra upp barnvakt de gånger hockeyn krockar med privatlivets pussel – där sambo, två små barn och ett nyinköpt hus också kräver sin tid.

– Barnen är 3 år och 10 månader, så det är fullt upp. Men det funkar bra och är bara härligt. Jag ville göra klart med min sambo hur vi ska göra och med ledarna hur det kommer funka innan jag skrev på. Det blir lite pussel, men jag vill ju inte bomma någonting egentligen, säger Emil Engh.

Som avslutning skulle man vilja fråga 25-åringen om han är en filmare på isen. Anledningen? Hans roller i hyllade komedifenomenet Småstadsliv som drivs av morbrorn Christer Johansson.

– Nja, haha, det vete fasen. Jag kommer ihåg första gången jag var med, jag spelade U16 i Bollnäs och Chrille ringde och frågade om jag skulle spela en tonåring i en film, kom som du är sa han. Så jag åkte till inspelningsplatsen och var med några gånger. Jag var Ingemar Anderssons son, Jonathan.

Du har spelat mot honom på vita duken, hann du spela med honom då han var aktiv som hockeyspelare också?

– Jag kommer ju ihåg honom som spelare, men har aldrig spelat med honom. Som jag minns honom så var han en bråkstake ut i fingerspetsarna, men kollar man på Eliteprospects (290 poäng på 186 matcher) så gjorde han ju mycket poäng. Han brann för det han gjorde och älskade NHL.

Alfta inleder serien hemma mot Hedemora på fredag.

FAKTA – Alfta Hockey

Tränare: Håkan Hellgren och Lars Engh.

Nyförvärv: Simon Söderman, Falu IF J20, Alex Koopmeiners, Grästorp (Söderhamn/Ljusne), Owen Sobchak, University of Alberta, Axel Hultin-Svensk, Östersund J20, Johan Lindh, Falu IF, Robin Ehn (comeback), Daniel Andersson, Alfta Lightnings.

Förluster: Martin Larsson, Andreas Algotsson, Hjalmar Halvarsson, Henrik Algotsson (alla slutar).