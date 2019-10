Iggesunds badhus tillfälligt stängt – förhöjda bakterievärden i vattnet: "Håller på att chock-klorera"

Varje månad skickas prover från kommunens badhus in till ett labb, för att säkerställa att inga farliga bakterier finns i vattnet.

Men resultatet från det senaste provet visade på höga bakterievärden i bassängen. Under fredagen beslutade man därför att stänga badhuset tills vidare.

– Vi håller på att chock-klorera, det vill säga tillför mycket klor i vattnet för att rensa, säger Ulrika Ringnér, badhuschef.

Samtidigt pågår en undersökning av orsaken till att bakterierna finns i vattnet.

– Vi har tidigare fått stänga Hudiksvalls badhus i två veckor på grund av höga värden, men det här är inte en lika farlig form av bakterie som det rörde sig om då. Det här är bakterier som skulle kunna komma från ett öppet sår till exempel.

Nya prover skickades in under måndagen och förhoppningen är att badhuset kommer att öppnas igen under veckan.

– Det är såklart jättetråkigt att vi har fått stänga, speciellt nu under höstlovet då vi hade flera planerade aktiviteter i badhuset. Tills vidare hänvisar vi till badhusen i Delsbo och Hudiksvall där det också pågår extraaktiviteter, säger Ulrika Ringnér.

Förhoppningen är också att det populära halloweendiscot i badhuset kan flyttas till badhuset i Hudiksvall.