Stort tryck inför Iggesundsrevyn – tusentals sålda biljetter: "Satsar på att bli modernare"

Revyn som har sin premiär på nyårsafton väntas få en stor publik. Redan har 8000 biljetter sålts.

- Det är ett stort tryck just nu och vi släpper fler shower allt eftersom vi säljer biljetter, säger Lennart Syd som är skådespelare och producent.

Flera bussarrangörer och föreningar har planerat att köra besökare till revyn från olika delar av landet. Det är hittills runt hundra bussar bokade.

- Det blir många som åker lång väg för att se föreställningen. Många pensionärsföreningar framförallt, då vi är populära bland dem, säger Lennart Syd.

Lennart Syd menar att de tidigare revyerna framförallt lockat ett äldre målgrupp. Något man vill ändra på inför detta år.

- Det är oftast en hög medelålder i vår publik, men vi vill ju gärna att den yngre generationen blir intresserad också. Därför har vi satsat på att bli lite modernare. Ett exempel på det är att Östen Eriksson har gjort sin egna version av låten All about that bass. För något år sedan så införde vi också att ungdomar betalar halva priset för biljetter.

Årets revy kommer att kretsa mycket runt den fiktiva lilla lanthandeln X-tra allt, som ligger i en by där alla andra verksamheter och tjänster har lagt ner. Därför har lanthandeln fått tagit över alla tjänster och funktioner som kan tänkas behövas i en liten by. Det vill säga att agera postkontor, bed and breakfast och försäljare av alkoholhaltiga drycker av det hembrända slaget med mer.

Revyn kommer även att skämta om mer aktuella ämnen, bland annat regeringsbildningen, giriga riksdagsmän och den ovanligt varma sommaren.

Det blir mycket humor men även lite allvarligare inslag, bland annat en hyllning till alla som kämpade med att släcka skogsbränderna i somras.

- Om allt går bra så kommer vi att visa föreställningen ända fram till Mars, säger Lennart Syd.