Iggesund hade problem mot bottenlaget – räddades i sista minuten av inhopparen: "Vi var inte tillräckligt desperata"

Iggesund åkte till bortamötet mot Sund med en chans att kliva om Härnösand i tabellen. Tyvärr för "Iggarna" får laget vänta med det tills nästa helg då de möter just Härnösand på hemmaplan, för i matchen mot Sund räddade man poängen i sista minuten.

– Det är surt att åka härifrån med ett poängtapp till lagen framför, men ikväll var vi inte tillräckligt desperata. Vi kan säga att vi hade bollen och styrde matchen, men vi var inte tillräckligt desperata och då spelar det ingen roll hur mycket boll vi har eller inte, säger Jonas Höglund.

– Sund matchplan var enkel, de lågt lågt och kompakta och siktade på omställningar via sin forward som lyckas och gör två mål idag. Jag skulle inte säga att de gör någon exemplarisk insats i försvaret, det är snarare vi som blir för fega och bekväma.

Sund tog ledning i matchen via just nämnde forwarden Zakaria Bel Mekki i den 24:e minuten via en omställning. Då hade redan Iggesund tvingats till två byten då både Viktor Jansson och Thomas Sundberg fått klivit av med ryggproblem. Lägg där till att den ordinarie målvakten Mathias Svärd klev av efter uppvärmningen, så det var ett lite rörigt och osäkert Iggesund som skulle jaga ikapp.

– Det är synd att vi tvingas att ändra om i laget. Det ska inte falla någon skugga på de spelarna som kommer in, men det är rutinerade spelare som försvinner ur laget, och då blir det lätt en osäkerhet. Flera gånger under matchen hörde jag spelare på planen säga till varandra att "någon måste göra något". Det var en match där vi tyvärr blev lite för fega och hade för stor respekt för deras omställningar.

Iggesund gick dock till pausvila med 1-1 efter att Wais Maihanparast kvitterat precis innan domaren blåste av första halvlek. I andra halvlek fortsatte Iggesund att trycka på, men den eftersökta desperationen fanns inte, och trots flera "nästanlägen" för Iggesund var det Sund som tog ledningen när Zakaria Bel Mekki återigen höll sig framme i den 73:e minuten.

– Vi borde ha ett bättre självförtroende inför dessa matcher. Vi fick ett psykologiskt viktigt mål precis innan halvtid och jag förväntar mig att killarna ska vara taggade inför andra halvlek, men i halvtid fick jag faktiskt skrika på dem då det var så nedstämt i omklädningsrummet. Sen får Sund in 2-1 och då blev det jobbigt igen för oss, säger Höglund.

– Vi måste ha respekt för Sund, de följde sin matchplan. De tog god tid på sig med inkast, insparkar och försöker hela tiden få tiden att gå. Även när vi kvitterade i slutminuten var det en Sundspelare som är först att hämta bollen för att hålla den några sekunder extra. Men som sagt, det får vi ha respekt för. De ligger på negativt kval så det är upp till oss att göra match av detta, säger Jonas Höglund

Ja, för kvitteringen kom för Iggesund. Det var i den 89:e minuten som poängräddaren Anders Fridlund kunde göra 2-2, ett mål som även blev det sista för matchen. Bortalagets tränaren Jonas Höglund var såklart glad över att hans Iggesund fick med sig en poäng, och kunde till och med kosta på sig att berömma Dennis Sjölén för dennes arbetsinsats. Men Höglund var tydlig med att Iggesund satt sig i en sämre situation nu, i jakten på uppflyttning.

– Nu blir matchen mot Härnösand ett måstematch. Även om det är rätt tidigt på säsongen är det en match som vi bara måste vinna, avslutar Höglund.

MATCHFAKTA

Division 3

Sund–Iggesund 2–2 (1–1)

Målen: 1–0 (24) Zakaria Bel Mekki, 1-1 (45+3) Wais Maihanparast, 2–1 (73) Zakaria Bel Mekki, 2–2 (89) Anders Fridlund.

Domare: Joakim Nilsson.