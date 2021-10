Idol-Annika vidare till nästa vecka

Tolv hoppfulla sångfåglar tävlade i den andra fredagsfinalen av TV4:s populära underhållning Idol. Förra veckans final blev en riktig rysare för Annika Wickihalder, som var nära att snubbla på målsnöret när programledaren ropade upp hennes namn sist av alla.

Den här veckan fick hon en maffig uppladdning inför veckans sändning, då hon tillsammans med de andra deltagarna fick träffa världsstjärnan Ed Sheeran. Han uppträdde också under fredagens program.

Fredagens final blev inte heller fullt lika nervkittlande för Annika Wickihalder, då hennes namn blev uppräknat tidigare denna vecka. Hon fick således framföra sin tolkning av låten "Since u been gone" av Kelly Clarkson för publiken.

Läs även: Fredagsfinal för Idolen från Söderhamn – Annika Wickihalder veckans Hej hälsing