I väntan på Röde Orm-premiär på Dramaten – Emma Broomé svarar på kluriga frågor i veckans Hej hälsing

Namn: Emma Broomé

Ålder: Fyller 35 i juni.

Yrke: Skådespelare.

Bor: Mälarhöjden i Stockholm, uppvuxen i Bollnäs.

Aktuell: Spelar titelrollen Röde Orm i Dramatens uppsättning av Frans G Bengtssons klassiska vikingaepos, premiären dock uppskjuten till efter sommaren, samt tv-serien Sommaren -85 som har premiär på SVT efter sommaren.

Vi frågar – Emma svarar:

Hälsinglands bästa utflyktsmål: Lenninge Island och Ponnystall.

Symbolen för Hälsingland borde vara: PUNK och SKOG.

Bästa matställe i Hälsingland: Grilla Tillmans-korv vid Voxnan eller vilt hos min kära kompis Jonas Hellgren, han bor fantastiskt.

Mitt senaste inköp: Sara Parkmans senaste album Vesper på vinyl.

Min superkraft: Min blyga känslighet.

Min vanligaste dagdröm: Att få kontakt med Lars Von Trier.

Min största kunskapslucka: Jag måste lära mig spela gitarr NU.

Person jag beundrar: Louise Frisk, generalsekreterare för Clowner utan gränser.

Senast gnolat: Pat Benatar "We belong".

Linjerat eller rutat papper, eller blankt? Blankt.

Den här historiska händelsen skulle jag vilja vara med om: Jeanne d'Arcs alldeles för korta liv.

Vill du resa bakåt eller framåt i tiden? Bakåt.

Mitt favoritplagg: Mina röda ormskinnsstövlar, med en klack på över en decimeter.

Jag är en sån som: Skriver kärleksbrev.

Bästa ljudet: Havet eller när ungarna säger moster Emma.

Min favoritpryl i köket: KNIV.

Favoritverktyg: KNIV.

Det äldsta föremål jag äger: En spåkula.

Då förvånade jag mig själv: När jag reste ensam, igen.

Så förhåller jag mig till min ålder: Jag använder mig av förordet till Strindbergs Ett Drömspel: Tid och rum existerar icke; på en obetydlig verklighetsbakgrund spinner inbillningen ut och väver nya mönster; en blandning av minnen, upplevelser, fria påhitt, orimligheter och improvisationer. – Personerna klyvas, fördubblas, dunsta av, förtätas, flyta ut, samlas. Men ett medvetande står över alla, det är drömmarens; för det finns inga hemligheter, ingen konsekvens, inga skrupler, ingen lag.

Om jag vann 17 000 kronor: Kidnappa min rockstjärna och se hur långt vi kunde ta oss...

Min bästa gå bort-present: Erik Lindgrens poesidebut Årssorgen.

Då är jag som snyggast: Tillsammans med trio med vulva bakom dj båset.

Senast lästa bok: Sara Stridsbergs Kärlekens Antarktis.

Min favoritfilm: The list is loooong, men Triers Breaking the Waves var en obeskrivlig filmupplevelse.

Bästa tv-program: Jag gillar radion mer.

Jag hejar på: Mammor.

Det ska jag ha som valspråk när jag blir regent: Imagine Peace.

Min hobby: Dans, konst och flirt, flärd och fightbox, rida med mamma och Rakel.

Min bästa doft: Katedraler.

Mitt senaste sms: Till Tilda Lovell, "P4 Sthlm sänder nu om ägg".

Min kändaste kompis: Aldrig gola en polare.

Det närmaste jag kommit att dö: Andnöd är väldigt privat.

Min favoritapp på telefonen: Spotify.

Senaste gången jag bad om en autograf: På 90-talet, Stockholm Open, tennisstjärnor.

Min största beundrare: Jag är evigt tacksam för min familj och mina vänners stöd.

Filmen om mitt liv skulle heta: "There it goes. One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die.”

Om jag skulle ställa en bra fråga till mig själv: Vad är befrielse?

Och svaret: Lek och försoning.

Det vet nästan ingen om mig: Huuuaa, det törs jag inte förtälja.

Det gör jag i kväll: Dansar tryckare vid brasan.

Därför att: Jag älskar rock'n'roll.