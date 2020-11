I pandemins spår – lokala julklappar ersätter julbordet: "Vill få ut pengarna i samhället"

I Ovanåker och Bollnäs bjuder kommunen vanligen sina anställda på julbord, vilket i år inte är genomförbart med de senaste restriktionerna och taket om max åtta personer vid allmänna sammankomster.

I Ovanåkers kommun kommer julborden i år att ersättas med julgåvor, berättar kommunchefen Fredrik Pahlberg.

– Normalt sett avsätter vi pengar till ett julbord och att man umgås för de pengarna. Men i år har vi sagt att vi försöker få ut pengarna i samhället ändå så att de göra nytta hos våra handlare lokalt.

I Ovanåkers kommun rör sig summan per anställd på cirka 400 kronor.

– Exakt vad man gör för pengarna får varje personalchef bestämma själv, säger Fredrik Pahlberg.

Också i Bollnäs kommun har man valt att stötta den lokala handeln. Till sina anställda kommer man att dela ut köpmannacheckar till ett värde av 300 kronor per person.

– Vi har beslutat att i stället för det traditionsenliga julbordet dela ut en julgåva i from av köpmannacheckar. Då gynnas även den lokala handeln, vilket blir ett win-win, säger Helena Björkman, kommunchef.

Om alla får köpmannacheckar ökas ju risken för trängsel på stan, är det så klokt just nu?

– Goda intentioner kan bli motsägelsefulla, men vi tänker att vi vill stödja den lokala handeln så långt som möjligt. Detta görs i samverkan med Bollnäsdraget, och de tittar hela tiden på alternativa former för hur de kan erbjuda handel för kunderna på ett smittsäkert sätt.

100 kronor per person kommer också att avsättas i fall någon personalgrupp ändå väljer att ses under enklare former.

– Det kan bli någon form av enklare förtäring eller något annat, utifrån vad rekommendationerna tillåter, säger Helena Björkman.

Förra året betalade Ovanåkers kommun ut cirka 400 000 kronor för julbord till sina anställda, och det är troligt att det kommer att landa på ett liknande belopp i år.

I Bollnäs betalade man under förra året ut 850 000 kronor till sina anställda i form av julbord eller julgåva.

I år beräknas kostnaden landa på 700 000 kronor, eller som mest 900 000 kronor, beroende på om de olika verksamheterna, utöver köpnannacheckarna, väljer att också träffas för en enklare form av förtäring, eller inte.