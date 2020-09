I Fågelsjö får du stanna tåget själv – och här finns Amerikahuset

Mycket längre västerut än till Fågelsjö kommer man inte inom Ljusdals kommungräns och här möts Dalarna, Hälsingland och Härjedalen.

Här råder stillheten, i alla fall en småregnig vardag i september just när hösten börjar ge sig till känna. En svart katt stannar till vid vägkanten, tittar förskräckt upp och slinker ner i diket. Några småfåglar lyfter och flyger in i snåren. En husbil med ett par i övre medelåldern letar sig fram till Fågelsjö Gammelgård. Annars är det lugnt och folktomt just den här dagen, men både vandrarhem, järnvägsstation och miljön kring Gammelgården vittnar om att Fågelsjö är ett populärt besöksmål.

Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa är en välbevarad kulturmiljö. Hit kom skogsfinnar från söderifrån, närmast från Tandsjöborg 15 kilometer bort, och slog sig ner runt sjön omkring år 1670. Generation efter generation i samma släkt har satt sin prägel på gården. Den mangårdsbyggnad som finns i dag byggdes 1818 och var en timrad parstuga i en våning, men huset byggdes om och byggdes ut under hela 1800-talet.

I början av 1900-talet flyttade paret Kristina och Mårten, som då bodde på gården, till det nya boningshuset. Kristina var dotter till Jonas Olsson och som enda arvinge tog hon över 1895 och förblev ensam ägare till gården – ganska ovanligt för den tiden. Maken Mårten var en man av den nya tiden, utbildad till bokhållare i Stockholm och verksam som handelsman. Deras nya hus var byggt i en helt ny stil och inreddes med nya möbler och husgeråd. Det sades att inspirationen till det nya kom från släkten i Amerika, och så fick huset sitt namn: Amerikahuset. Allt gammalt lämnades kvar i Gammelgården.

Fotnot. Kristina och Mårten i Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa hade inga barn, utan gården testamenterades till dåvarande Loos kommun vid Kristinas död 1943. I dag är gården klassad som byggnadsminne och en av hälsingegårdarna på Unescos världsarvslista.

Se fler bilder från Fågelsjö: