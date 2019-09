Hyresgästföreningen konstaterar – ökning av kraftiga pengakrav: "Har blivit hårdare och mer kritiska"

För en del grusas glädjen att flytta till något nytt av ovälkomna ersättningskrav från den förra hyresvärden.

Det har till exempel Maya drabbats av – som krävs på tiotusentals kronor av fastighetsägaren för "onormalt slitage".

Kraftiga ersättningskrav är ett fenomen som enligt Hyresgästföreningen har ökat de senaste åren.

– Många fastighetsägare har blivit hårdare och mer kritiska i sina bedömningar. Det är vår uppfattning, säger Susanna Skogsberg, förbundsjurist på Hyresgästföreningen.

Hyresvärden har rätt att få ersättning för det som kallas för "onormalt slitage". Någon klar definition av vad ett sådant slitage består av finns det inte. Frågan är då var gränsen för normalt och onormalt slitage går?

Det är genom tidigare domar fastställt att det är tillåtet att på ett professionellt sätt sätta upp tavlor, speglar och hyllor på väggarna - till en viss gräns. Om ett barn ritar på tapeterna är dock ett onormalt slitage – som hyresgästen kan bli ersättningsskyldig för.

– Att lägenheten slits på grund av ålder och för att den används måste fastighetsägaren förstå. Det hamnar inom normalt slitage, säger Susanna Skogsberg.

Vad som ligger bakom den upplevda ökningen kan Susanna Skogsberg endast spekulera i. En tanke är att fastighetsägare tar alla möjliga chanser att få in mer pengar till underhåll av lägenheterna.

– Mindre nogräknade hyresvärdar kan nog tänka sig att kräva utflyttade hyresgäster på pengar, att de slirar på vad som är gångbart.

Hon kan inte specifikt kommentera fallen som vi har skrivit om. Däremot har hon ett tips till andra för att undvika att hamna i samma situation.

– När man flyttar in i en lägenhet är det alltid viktigt att man dokumenterar hur den ser ut. Be att få besiktningsprotokollet från när förra hyresgästen lämnade och fotografera eller filma lägenheten för att dokumentera befintliga skador innan du flyttar in, säger Susanna Skogsberg.

Om det ändå blir en dispyt går det att bestrida och ta ärendet till domstol för avgörande.

– Det kan vara förenat med kostnader, så många hyresvärdar drar sig för det. Men även hyresgästen tar en risk, eftersom förloraren blir skyldig att betala motpartens rättegångskostnader, säger Susanna Skogsberg.

Har det konstaterats att ett onormalt slitage uppkommit och ska ersättas, ska lägenhetens ålder, generella skick och underhåll vägas in.

– Om till exempel en tapet är skadad och ska ersättas, men lägenheten inte har tapetserats på 25 år, ska skadeståndskravet jämkas eftersom det ändå är dags att göra om ytskiktet, säger Susanna Skogsberg, och fortsätter:

– Först kollar man om det är normalt eller onormalt slitage. Om det är onormalt slitage är nästa fråga när senaste underhållet av lägenheten gjordes och nästa om ersättningskravet ska jämkas.

Hyresgästföreningens råd för att undvika orimliga krav:

► När du flyttar in i din nya lägenhet - jämför besiktningsprotokollet med din lägenhet.

► Upptäcker du skador som inte står med i protokollet? Skriv upp dem och lämna uppgifterna till din värd.

► Fotografera eller filma lägenheten innan du flyttar in. Då blir det tydligt hur lägenheten såg ut när du flyttade in och eventuella skador blir dokumenterade. Även om bevisbördan inte ligger på dig så är det skönt att kunna visa att skadorna redan fanns där när du flyttade in.

► Besikta tillsammans! De flesta hyresvärdar brukar besikta sina lägenheter vid byten. Om det inte har gjorts kan du be att ni besiktar lägenheten tillsammans och ser till att skadorna blir antecknade.

Klicka här för att läsa mer om dina skyldigheter och rättigheter som hyresgäst.