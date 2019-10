Hur bra är Hälsingland? Experterna om Edsbyn, Bollnäs och Brobergs chanser: "Har gjort en storstädning"

Elitserien drar igång på fredag, tätt följd av allsvenskan som inleder sin säsong på lördag. För hälsingelagen så blir det en premiär på hemmaplan där Bollnäs tar emot hypade nykomlingen AIK, Edsbyn och Broberg möts direkt i ett derby, och Ljusdal ställs mot topptippade Falu BS.

Här ger Helahälsinglands experter Fredrik Mix, Leo Hägglund, Peter Axman och Victoria Mickelsson sin syn på en säsong där möjligheterna på förhand känns oändliga.

1. Edsbyn ses som en utmanare till SM-guldet. Rätt eller fel?

Mix: SM-guld 2017, SM-guld 2018 och semifinal 2019. De senaste tre årens resultat säger mycket om hur Edsbyn mår för tillfället. Ett etablerat topplag som på papperet är bättre rustat jämfört med förra säsongen. Det är en stark startelva med ett riktigt starkt mittfält inte minst med tanke på värvningen av Simon Jansson. Laget har också för vana att placera sig högt i elitserien. En nog så viktig framgångsformel. Det kan mycket väl räcka ända till en final även om Villa återigen får bära favoritskapet. Under försäsongen har dock nyckelspelare dragits med skadeproblem. Det får inte hända i ett slutspel för bakom är det tunnare.

Axman: I modern bandytid är Edsbyn alltid en utmanare till ett SM-guld, och kanske det mest slående exemplet på faran i att dra för stora växlar på resultat under en försäsong med mestadels kort matchtid. Edsbyn är oftast som allra bäst efter sådär minut 67, när så många stora matcher avgörs.

Det vältrimmade, ramstarka och rutinerade rödblå kollektivet fortsätter att förvalta en djupt rotad tradition och har en välplanerad förmåga att vara som bäst när det gäller som mest. När en så drivande nygammal spelare som Simon Jansson kan gå för fullt, då adderas ytterligare en spetskvalitet till ett lag som i grunden har precis allt på plats - plus Tuomas Määttä. Tillräckligt för att utmana Villa om tronen? Gissa!

Hägglund: Det fanns ju en anledning till att Villa valde Edsbyn i semifinal förra säsongen – då visste det blivande mästarlaget att inget lag skulle slå dem över fem matcher. Därför eliminerade man risken att stöta på finalspecialisten Edsbyn på Studenternas.

I år handlar det nog också om att undvika dem på vägen för Edsbyn, för trots värvningen av Simon Jansson så håller jag Villa som ett givet finallag. Lyckas Edsbyn med det så finns alla pusselbitar där för att bli det andra laget i en final – och väl där är alla en utmanare till guldet.

Laget har ett högklassigt försvar, toppspelare på halvorna, ett ruggigt mittfält och ett anfall som bjuder på en jämngod leverans. Och sist men inte minst Anders Svensson mellan stolparna. Jag säger som Daniel Välitalo: "Det här kan vara det bästa lag Edsbyn mönstrat".

Mickelsson: Rätt, absolut. Villa får bära favoritskapet även den här säsongen, men där bakom ser jag Edsbyn som den största utmanaren. Förra säsongen stötte de på Villa redan i semifinal. Lyckas de nu undvika Villa på vägen fram till en final, då vet vi vad Edsbyn kan uträtta väl på Studenternas.

Edsbyn har sin gjutna grund att stå på och nu har de också adderat Simon Jansson till uppställningen. Det säger det mesta. Bara det att laget har Tuomas Määttä och Simon Jansson tillsammans på mittfältet, det är något som kan sätta skräck i alla motståndare.

2. Första titeln på 15 år för Bollnäs kom i World Cup. Hur långt kan stjärnvärvningarna ta laget?

Mix: ”Galacticos” är en term i fotbollskretsar för dyra och kända toppspelare i Real Madrid. Det är också något som också Bollnäs skämt bort sina supportrar med genom åren. I år är det Christoffer Fagerström och Daniel Mossberg som ska lyfta laget från två snabba sortier i kvartsfinal senaste säsongerna. Det finns också en hög grundkapacitet bland övriga spelare i laget.

World cup var ett bevis på att Bollnäs kan vinna någonting stort. Även om det kan vara farligt att lägga för stor vikt på försäsongens resultat. Däremot går det inte att bortse från att i det långa loppet är det en nackdel att träna utomhus till skillnad från många av konkurrenterna. Det lämnar ett fortsatt frågetecken om vi ska prata Bollnäs som en rejäl utmanare.

Axman: Frågan är snarare hur långt den kollektiva slagstyrkan kan ta laget? Det är givet att en okuvlig kraftkarl som Daniel Mossberg och en explosiv målskytt som Christoffer Fagerström kommer in med en spetskvalitet som kan vara guld värd, särskilt när det kommer till mer avgörande bataljer. Men minst lika spännande är att alla i truppen sprudlar av energi och ett nytt självförtroende, allt från unga kometer som Oskar Westh och Philip Flodstam till en veteran som Andreas Westh, yster som vore han 30 år igen. Segern i världscupen bidrog till en vässad självbild och stärkt identitet.

Hägglund: Först och främst så borgar spelartyper som Christoffer Fagerström och Daniel Mossberg för att Bollnäs äntligen kan börja spela en mer underhållande bandy. Försäsongen har inneburit stadiga steg mot något stort, inte minst understruket av segern i världscupen. Vi ska inte glömma Sören Perssons bevingade ord att "tre omgångar in är det inte en jävel som bryr sig om vem som vann World Cup", men hur det än är så kommer Bollnäs vara laget som slåss där uppe med Edsbyn och Villa.

Nu har laget också en målvakt av toppklass, nog så viktigt för att vinna titlar.

Mickelsson: Att ha adderat spelar som Christoffer Fagerström, Daniel Mossberg och toppmålvakten Pertti Virtanen gör så klart att Bollnäs ska höja sig fler snäpp jämfört med förra säsongen. Men stjärnvärvningarna i all ära, känslan under försäsongen har varit att hela Bollnäs verkligen lyft. Framför allt, så klart, under World cup. Roligast har ändå varit att se unga Oskar Westh och Philip Flodstam som verkligen är på frammarsch.

Nu ska vi inte dra allt för stora växlar av segern i World cup, men det säger ändå något. Det ger självförtroende och känslan av att man kan vinna en final. Det ska inte underskattas. Det kan räcka långt för Bollnäs, de kommer absolut vara med och utmana Edsbyn och Villa framåt våren.

3. Broberg har inte levererat resultat på evigheter. Vad talar för att det går den här säsongen?

Mix: Det finns ett ganska enkelt svar på det. Först och främst att hålla sig fri från skador och annat trassel. Det visade inte minst förra säsongen som blev till en enda lång mardröm. Isen året runt inne i Helsingehus arena skapar också optimala förutsättningar för laget.

Broberg har också gjort vad som går att kalla en storstädning. Men den är inte en så dramatisk förändring som det kanske låter. Startelvan är till stora delar densamma. Däremot känns hela truppen hungrigare än tidigare. Inte minst på grund av många nya ansikten in i laget.

En annan nyckelfaktor för att klara av en lång säsong med mer stabila resultat blir att sätta försvarsspelet. Det finns potential för en bättre placering. Men konkurrensen är tuff i mellanskiktet av tabellen.

Axman: Tja, så mycket sämre kan det ju inte gå. Tillgången till hall under sommaren och flera nya spelare (som inte är belastade av sura minnen från de senaste tunga åren) bör absolut räcka till kvartsfinal. Den primära kravbilden är enkel – Broberg måste hitta ett stabilt grundspel och vässa den tidigare så besvärande låga lägsta nivån. Klara att stänga igen i stället för att klappa ihop.

Det vi vet, är att laget har en härligt hög högsta nivå när allt svänger på bästa sätt, och då oftast med den stundtals briljante solisten Vadim Arkhipkin som dirigent. Räkna också med Marcus Wikman och Rasmus Linder som spelskickliga nyförvärv, och Henrik Rehnvall som en av seriens bästa målvakter.

Hägglund: En sak är att flera lag tappat i slagstyrka, serien har liksom jämnat ut sig. Det gör att det är mer öppet från mittenskiktet och ner i tabellen. Men det är många om för Broberg även i år. Hur skadebenäget kommer laget vara? Kommer nyförvärven ta nästa steg? Kommer de egna spelarna ta nästa steg?

Det är mycket som ska klaffa om laget ska häva sig vidare till en kvartsfinal. Hälsingehjärtat hoppas så klart att Broberg får ihop det, för klubben har tveklöst fått sin beskärda del av motgångar.

Mest spännande enligt mig blir att se Jonas Petterssons förvandling från allsvenska skyttekung till en stabil elitserieanfallare...

Mickelsson: Att det omöjligt går ha en värre säsong än den förra kanske? Brobergs skadeföljetong då var ju nästintill overklig. Slipper laget allt för mycket skador, då ska de i alla fall kunna göra en bättre säsong nu. Det kommer vara många lag som är med och slåss om de sista slutspelsplatserna i år – och Broberg ska absolut vara ett av dem.

Det har det kommit in en hel del nya spelare, många från allsvenskan, och det ska bli spännande att se om de kan ta nästa steg den här säsongen. Samtidigt måste hela laget hitta en högre lägsta nivå. Det kommer att krävas om inte Brobergs säsong ska ta slut lika tidigt som i våras.

4. "Gamlingen" och talangerna. Ljusdal BK:s satsning känns fräsch, men hur stora chanser har laget egentligen?

Mix: Ljusdal har under flera år målats ut till en stark kandidat till att ta klivet upp i elitserien. Nu är det dock annorlunda tongångar efter en kraftig föryngringsprocess som gör att förväntningarna på laget är lägre i år.

Men hur bra är denna upplaga av LBK? Det är inte alldeles lätt att avgöra. Å ena sidan har höstens matcher gett flera positiva svar som visar att den nya unga generationen snart är redo att hjälpa Ljusdal till framgång även i framtiden förutsatt att de blir kvar. Å andra sidan är det en hel del rutin och många poäng som försvunnit med flyende spelare. Det är nog först efter sex-åtta omgångar som vi kommer att veta hur laget står sig mot sina konkurrenter.

Ska vi säga en sjätteplats när serien är över?

Axman: När klubben lyfter fram sitt unga garde, då lyfts samtidigt den sedvanliga pressen bort. Bara det tror jag räcker för att ympa in en spelglädje som mycket väl kan räcka för att tampas i toppen. Mäster Misha Svechnikov kan fortfarande vara briljant, men är inte så dominant som många tror. Det funkar numera utmärkt att lägga stort ansvar på spetstalanger som (i synnerhet) Marcus Öhman och Elias Swartswe att driva spelet. Och både en "natural born sniper" som Noa Djäkner eller en nytänd Caspher Ekström har potential att bli nya pålitliga målskyttar av nära nog "JP"-klass. I de bakre leden finns alltid rutinerade karaktärsliraren Johan Jansson Hydling att hålla i handen när det stormar.

Hägglund: Allsvenskan är ett getingbo, där Falu BS på förhand är den stora stygga humlan som letat sig ner från Elitserien. Men bakom där kan det mesta hända. Och varför skulle inte Ljusdal kunna bli ett topplag redan i år? Mycket av snacket handlar om att utveckla det unga laget, där många av spelarna inte ens gått ut skolan än.

Jag tycker nog att svansföringen får vara lite högre. De har visat under försäsongen att kapaciteten finns där, och räknar vi med att fler lag än LBK går på några oväntade minor i vinter, så kan de mycket väl nosa på en tätplacering i tabellen. Personligen hoppas jag att Misha Svechnikov spelar så mycket han kan, respekten den tidigare storstjärnan har på en is går inte att köpa för pengar.

Mickelsson: Falu BS är storfavoriter och ska så också vara, medan Ljusdal valt att hålla en lägre profil inför den här säsongen. Den egna målsättningen är att vara på den övre halvan av tabellen, men nog tycker jag att Ljusdal kan sikta lite högre än så.

Visserligen har man tappat väldigt många poäng när framför allt Marcus Wikman och Jonas Pettersson gått till Broberg, men det finns gott om unga och spännande spelare i det egna ledet. Nu kan Ljusdal smyga med lite i bakgrunden, utan någon större press på sig. Det tror jag passar laget ypperligt.