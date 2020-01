Hundratals slog klackarna i taket när 20-talsfest intog Hudiksvall: "Det här är superhäftigt"

Att kliva in i Aktivitetsfabriken var lite som att ta en resa tillbaka i tiden.

Jazzmusik fyllde lokalen där "Frank Martinis Party of the century" flyttat in för kvällen, likaså rökmaskinerna.

Genom dimman skymtades fjäderboor, stilettklackar och fransklänningar. En majoritet av besökarna var just kvinnor, vilket kanske inte heller var en slump.

– Den här tiden var ju kvinnors frigörelse, säger Anna-Lena Fryklund och radar sedan upp vad hon gillade mer med tjugotalet; som Coco Chanel och vida byxor.

Hon och Lina Marklund missade festen i Sundsvall, och tänkte inte göra det igen.

– Så då åkte vi hit. Det jag älskar med det här är att alla går så all in. Det här är superhäftigt, säger Anna-Lena Fryklund.

Vännerna var inte de enda som rest långväga för kvällens festligheter.

Showen har lockat fulla hus runt om i landet – och har längs vägen fått sig ett gäng "groupies".

– Ja, visst är vi snygga, säger Eva-Lena Fredriksson skrattandes.

Hon känner livebandet som spelar och har rest hela vägen från Stockholm.

– Det är ju bara 30 mil, det är ju ingenting! Jag hoppas på party i kväll, men har faktiskt redan fått byta skor, säger hon och pekar på sina gympadojor.

Hur har kvällen varit hittills då?

– Det har varit så fint. Alla här är så himla vackra, och berömmer varandra. Man får känna sig så kvinnlig och fin, säger Beatrice Wik, som är en del av sällskapet.

En sann Gatsby-anda utlovades, och nog var showen extravagant med alltifrån liveband och cirkusartister till showgirls och champagne.

– Det har varit en udda, men rolig kväll, säger Anna Bunne, som själv anordnat en och en annan temafest tillsammans med maken Tobias Bunne.

– Det är ju fantastiskt att klä upp sig, och jag tror att en sån här grej gör mycket för Hudiksvall med, säger han.

