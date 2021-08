Humanism, flygskam och glittrande vattenspeglar – Jens Ahlbom ställer ut på Kvarnen

Barer och sockerplantager i USA kontrasteras mot naturen på hemmaplan i Hudiksvallskonstnären Jens Ahlboms målningar. Många känner honom främst som illustratör till barnböckerna om Mulle Meck, men han är även en skicklig målare och författare.

"Som landet ligger" kallar han utställningen, kanske som en lägesrapport och en inre avstämning. Efter en resa med vänner till den amerikanska södern 2017, fick han lust att utforska sitt måleri. New Orleans ikoniska byggnader och barer, Nashville, Memphis och Austin besöktes liksom en sockerrörsplantage med dess övergivna slavbostäder.

Resan, som också resulterade i en bok, inspirerade Jens Ahlbom till ett berättande som även innehåller texter. Butikskyltarnas text ersattes av citat av främst Martin Luther King men även Stephen Hawking – och Donald Trump. Blueslegenden Robert Johnson finns också med i text och bild.

Målningarna hålls i en lite jordig färgskala, och det starka solskenet får skuggorna att framträda extra djupt. Bilderna andas melankolisk stillhet i hettan.

Ett King-citat som "Our lives begin to end the day we become silent about things that matter" (ungefär: våra liv börjar ta slut den dag vi blir tysta om saker som är viktiga) sprids ut på skyltar och fönster över en hel byggnad. Slavbostädernas torftiga byggnader kontrasteras mot huvudbyggnadens lummiga inramning.

Rasismen utplånades inte när slaveriet förbjöds, vilket också blev tydligt under resan i USA.

På Kvarnens övervåning kommer tankarna. Var det rätt att flyga till USA då, 2017, trots klimatkompensation? Vad gör vi med vår natur och oss själva? En cykel slängd i vattnet vid kajen på Håstaholmen, skog och hav. Jens Ahlbom behärskar vattnets ljusreflektioner och rörelser liksom himlens molnformationer ovanför bukten vid Maln i Hudiksvall.

Översvämning har drabbat hans nakenmodell, en Venus som kliver ner från Botticellis snäckskal i vattnet, som fått själva guldramen runt tavlan att surrealistiskt rinna ut på golvet. Även skogen i Ahlboms tredelade Stamtavla håller på att lösas upp – i regn och kanske eld. Från en monokrom grå färgskala över mot en mer glödande brandgul del. Den som tittar extra nära på dessa bilder kan som bonus upptäcka dolda ansikten bland trädstammar och grenar.

Utställningen hos Söderhamns konstförening öppnar på lördag och pågår fram till den 12 september.