HuFF-tränaren om senaste nyförvärvet – och påverkan av coronaviruset: "Tar det dag för dag"

Mannan Khalil spelade tidigare med Strands IF innan han hösten 2016 flyttade till Sundsvall för att studera på fotbollsgymnasiet. 20-åringen, som beskrivs som en måltjuv, har sedan dess tillhört GIF Sundsvall och gjorde även i somras debut i Syriens U23-landslag under ett träningsläger i Ryssland. Nu har han skrivit på för HuFF som han redan spelat två träningsmatcher med under försäsongen.

– Det är en forward som redan nu är fysiskt stark och mycket bra i det felvända spelet. Han är också aggressiv i presspelet och duktig i straffområdet. Det är inte alla yngre spelare som kan komma och göra avtryck direkt i division 2. Men jag tror han har förutsättningar att göra det faktiskt. Sedan tycker vi alltid om att det är en bonus att han är från Hudiksvall och Hälsingland, säger Benny Dahlin.

Hudiksvalls FF fick helgens match mot Kvarnsveden inställd på grund av rådande situation med corona-viruset. Även kvällens inplanerade möte med Bollnäs kommer heller inte att spelas som planerat. Frågan är hur det blir på lördag och matchen mot Ytterhogdal hemma på konstgräset på Glysis?

- Vi ställer in oss på det och har inte blåst av matchen än. Men samtidigt vet man inte. Det kan bli förbud helt att träffas, säger Benny Dahlin.

Hur är det att vara fotbollstränare i dessa dagar?

- Det är som för alla andra. Det är oroligt och man vet inte riktigt vad som händer. Vi tar det dag för dag helt enkelt. Man har aldrig varit med om det här. Jag har själv varit förkyld sedan helgen och har inte varit upp och träffat grabbarna den här veckan. Jag har ingen corona-symptom, men det gäller att vara försiktig.

Hur är sjukdomsläget i truppen just nu?

– Vi har några som är förkylda. Förutom mig själv är det tre-fyra spelare. Och om man har någon symptom ska man inte vara med. Men hittills har vi inte fått något förbud att träna utan vi som alla andra följer Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Vi kommer att träna så länge som vi inte hör någonting annat och försöka göra det så pass normalt som möjligt.

Det är också i dagsläget ett stort frågetecken när det gäller seriestarten i division 2 norra Svealand som är planerade till den 4 april. Svenska fotbollsförbundet skriver på sin hemsida att det pågår ett intensivt arbete för att komma fram till ett beslut som gäller bland annat de nationella serierna.