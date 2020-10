HuFF-tränaren försöker hitta orden – efter säkrade seriesegern: "Vet inte om jag sover eller fått en blackout"

Han har sprungit runt och firat ute på planen och därefter jublat med laget inne i omklädningsrummet. När tränaren Benny Dahlin sedan kommer ut för att prata med Sporten har han fortfarande svårt att sätta ord på känslorna.

– Nä, det går inte.... åh, fy fan, säger han och försöker samla sig något.

– När jag slutade i Söderhamn så hoppade jag ju av fotbollen i tre år. Sen började det vakna igen och någonstans kände jag att HuFF kommer att ringa. Och gör de det, då kommer vi att gå upp i ettan.

Det var inför förra säsongen som Benny Dahlin klev in i Hudiksvalls FF. Och nu är laget alltså klart för spel i ettan kommande säsongen.

– Det här har jag trott stenhårt på hela tiden, jag har sett den här dagen komma. Jag trodde kanske att den skulle komma nästa år, att jag skulle få tre år på mig, men vi fixade det redan andra året.

HuFF-tränaren är också snabb med att lyfta fram hela laget som delaktig i den här seriesegern.

– Det är vi allihopa tillsammans som har gjort det här. Vi har fått in en så jävla lagkänsla i laget. Vi slänger in "Jeppe" (Jesper Lindholm). Han har spelat lite mindre nu, kommer in, och så får han avgöra hela serien för oss. Alla är verkligen med och bidrar till det här, säger Benny Dahlin och pausar en stund när känslorna tar över.

Mittbacken Cristoffer Ericson beskrev matchen mot Österåker som en dålig Hollywood-film med ett lyckligt slut – och det är väl bara att hålla med.

– Det ska ju vara en pärs varenda gång... ska jag vara ärlig så vet jag inte om det här har hänt... jag vet inte om jag sover eller har fått en blackout. För så här sjukt kan det inte vara... de kvitterar, men sen lyckas vi ändå avgöra. Det är som en jäkla saga.

– Det är helt fantastiskt. Det här är min lyckligaste dag i livet, förutom när barnen föddes och när jag gifte mig.

Vad säger du om den här säsongen?

– Vi har pratat mycket om det här att man kan känna press och bli nervös, men att man ändå kan vara bra på fotboll. Det har varit ett mantra hela året.

– Vi har jobbat mycket med målbilder. För att verkligen få grabbarna att tro på det här, att vi kan nå hit. För att göra det krävs det att vi jobbar hårt och att alla bidrar. De som sitter på bänken, det är klart att de inte alltid tycker det är jättekul, men de har verkligen kommit med energi varenda pass. Det är sånt man vinner en serie på.

Hur nervös var du inför den här matchen?

– Jag var stirrig inför matchen mot Sundsvall, men det tror jag var för att jag var rädd för skador. Men både i går och i dag har jag bara känt mig bestämd och helt trygg. Det har varit känslan i hela laget tycker jag. Vi vet att ibland blir vi pressade i alla matcher, men vi reder ut det. Vi vinner på olika sätt och det är en jäkla styrka.

Att alls tänka på nästa säsong är inte aktuellt en dag som denna.

– Nu kommer jag bara se fem minuter framåt, säger Benny Dahlin och skrattar innan han fortsätter:

– Fast det har varit så lite matcher har det ändå känts som världens längsta säsong. Det blev ju försäsong på försäsong. Att jag och Eva fortfarande gör vår första säsong tillsammans... det känns som att det var flera år sedan vi började. Men vi har fått ihop ett fantastiskt team och jag är verkligen sjukt stolt.