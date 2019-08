HuFF har inga planer på att ersätta King – räknar med den befintliga truppen: "Just nu är det ingen som ska in"

Tidigare i veckan berättade Sporten att Kion King tvingas hoppa av sin satsning – åtminstone tillfälligt – på grund av sina skador. 22–åringen vänder istället hemåt och ska representera moderklubben Delsbo under hösten.

– Tempot är mycket högre i HuFF och jag är inte på den nivån just nu. Förhoppningen är att jag ska kunna börja om på en liten lägre nivå nu i Delsbo för att komma tillbaka till den nivån jag vill vara på, sa han då.

Laget kan inte räkna med någon ersättare för Kion, meddelar sportkommitténs Härje Lindgren.

– Nej, inte just nu. Vi har ju några spelare som var skadade under våren som är med i höst. Vi vet inte än men just nu är det ingen som ska in.

Tidigare under uppehållet har man också fått Pelle Lööf och Andreas Smedbakken tillbaka in från skada och matchade mot division 1–gänget Gefle i förra veckan.

– Men vi får återkomma om det skulle vara så att vi behöver något och det dyker upp något, säger Härje Lindgren.

Laget startar om serien på söndag mot mittenlaget Kungsängen. HuFF tog en skalp i våravslutningen mot tabelltvåan Karlberg och gav kanske sig själva en chans till klättring i tabellen. Laget ligger just nu på femteplatsen, nio poäng upp till kvalplats.