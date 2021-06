HuFF avgjorde i slutet – här är spaningar och betyg från vinsten

Matchen i korthet

HuFF ändrade formation inför mötet med Piteå, något som direkt gav effekt. Med flera timmars bussresa i benen var det förväntat att Piteå skulle vara något steg efter hemmalaget, men den första halvleken verkade gästerna inte ens klivit ur bussen.

HuFF anföll från vänsterkanten, lyckades spelade sig fram centralt och utnyttjade likväl sin högerkant. HuFF skapade däremot ingen väldigt klar målchans förens Araya Zerai våldsamt sköt in 1-0 vid den första stolpen.

Efter målet fortsatte HuFF att anfalla, men ju längre matchen led föll hemmalaget lite djupare tillbaka för att försvara sin ledning. En ledning som var säker. Tills bolluslingen studsade på en arm och Piteå fick kvittera på en solklart dömd straff.

Båda lagen kämpar sedan för att få in ett segermål och till hemmapublikens stora glädje var det inhopparen Christoffer Lindberg som gjorde det. Efter en hörna nickades bollen bakåt i straffområdet och Lindberg mötte bollen perfekt och fick sätta dit 2-1, vilket också blev slutresultatet och HuFF fick bryta sin svit med oavgjorda matcher.

Matchens...

...1 taktiska drag

HuFF ändrade inte bara formation inför onsdagen möte. Tränaren Benny Dahlin berättade att flera av hans spelare efter det oavgjorda resultatet mot Hammarby sagt att de ville pressa högre och mer intensivt. Tränare Dahlin sa okej och matchen igenom, men speciellt i den första halvleken, var HuFF ett lag på en mission. Laget pressade och vann anfallarna inte bollen i första läget så fanns ett mittfält och en backlinje som lugn och stilla tog emot ett panikartat uppspel från Piteå.

...2 avgörande

Christoffer Lindberg har inte varit en given startspelare i HuFF under säsongen, istället har han ofta fått agerat inhoppare åt tränare Dahlin. Idag tackade Lindberg för förtroendet med ett fantastiskt mål. Att en inhoppare får komma in och avgöra matchen vittnar om två saker, dels att Lindberg och resten av hans lagkamrater besitter en bra kvalité, men även att oavsett speltid kommer alla spelare i HuFF att kämpa tills domaren blåser av. Att endast ha kvalité tar dig bara en bit, att endast kunna kämpa tar dig en bit. Att ha ett lag som besitter båda dessa egenskaper skvallrar om en härlig säsong för HuFF.

...3 publik

Sådan hög ljudnivå som det är hos dig just nu, så mycket har det låtit på idrottsarenor i drygt ett års tid, alldeles tyst. Men under onsdagskvällen skreks det på Glysis. Publiken klagade på spelare som borde passat, skjutit, dribblat eller "varit lika bra som de själva var innan den där knäskadan". Alla i Piteå filmade och domaren var sämst. Och måljublet. Det där otroliga underbara måljublet. Oavsett hur litet ditt intresse är för fotboll, gå på en match och känn känslan. Hör jublet och skriken. Vad är en fotbollsmatch? Den kan vara dötråkigt och långtråkig och alldeles...alldeles underbar.

Matchens tre bästa HuFF-spelare

1) Cihan Sener

Att vara överlägset bäst på planen som anfallare utan något gjort mål kräver en riktigt bra insats. Det presterade lagkapten Sener ikväll. Under hela matchen visade han vägen genom sitt frenetiska arbete. Under långa stunder var han på en egen nivå i spelet. Han agerar uppspelpunkt när laget behöver det, han fördelar bollar när tillfället ges och under hela matchen var han steget före sina motståndare i Piteå som inte kom åt honom. En perfekt avslutning hade såklart varit om Sener i den 95:e minuten satt sitt långskott mot det öppna Piteå-målet, men bollen smet tyvärr någon meter utanför. Det till trots - Sener var bäst på planen.

2) Pelle Hedlund

Mycket är sagt om detta bollgeni. Mer kommer sägas. Hedlund springer oavbrutet på det centrala mittfältet för HuFF. När han inte fördelar passningar till sina lagkamrater vinner han nickdueller och stoppar motståndarna från att anfalla, vad kan mer önskas?

3) Försvaret

Först, en liten förklaring, här åsyftas inte backlinjen. Visst skötte den sig exemplariskt (bortsett från en hands) under onsdagen men det är inte bara backlinjen som utgör ett försvar. Ända från målvakten, som för dagen var Sebastian Jonsson, fram till anfallarna försvarar HuFF som en enhet. Alla spelarna pressar och lyfter laget när det behövs medan de lika synkat kan avvakta och sjunka djupare. Men titta gärna lite extra nästa gång du hör tränare Dahlin ropa "NU!". Du kommer se tio utespelare som alla sätter in pressen samtidigt och rör sig som en enhet, som ett lag.

MATCHFAKTA

Division 1 Norra

Hudiksvalls FF– Piteå IF FF 2–1 (1–0)

Mål: 1–0 (35) Araya Zerai, 1–1 (80) Fredrik Johansson, 2 -1 (90+2) Christoffer Lindberg

Varningar, HuFF: Cihan Sener, Mannan Khalil

Varningar, Piteå: Axel Uddström

Domare: Tom Ghorbani.

Publik: 100.