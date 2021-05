Hudiktalangen uppvaktas av italienska storklubbar – ska ner på besök: "Finns intresse"

GIF Sundsvalls akademi har producerat flera lovande talanger de senaste åren. I den nuvarande truppen ingår flera av dem, såsom Johan Bengtsson, Ludvig Nåvik och Jesper Carström.

Alla de tre nämnda talangerna är exempel på spelare som har varit på besök hos internationella klubbar – och som nu får sällskap av ytterligare en.

16-åriga Anton Mossnelid ska nämligen ner på besök hos de italienska Serie A-klubbarna Inter och Roma, nästa vecka och en bit in i veckan därpå.

– Det stämmer. De vill ge honom en möjlighet att se deras miljö, säger Urban Hagblom, sportchef för GIF Sundsvall.

– Han kommer att besöka FC Inter och AS Roma under tiden han är nere i Italien. Men vi har också varit noggranna i vår dialog med dem att det inte får konkurrera med matchmiljön när vi går in i spel här och det är de med på. Så han är nere på besök nu under en period då vi inte har matcher med vårt U17/U19-lag.

Hur ser du på att en GIF-talang har fått förfrågningar från den typen av klubbar?

– Det händer årligen, utifrån att vi bedriver en mycket spännande talangutvecklingsmiljö i Sundsvall. Det har varit likadant med några andra, allt från Johan Bengtsson till Ludvig Nåvik och Jesper Carström. Det är också en liten utbildning för våra spelare att besöka sådana klubbar och se vad som krävs och förväntas. Det är ett kvitto på att vi bedriver en bra verksamhet i Sundsvall.

Själv är Mossnelid fåordig om resan. Han vill varken bekräfta eller kommentera, utan hänvisar till sin agent Arash Bayat.

Inte heller han vill bekräfta besöken, men konstaterar att det finns intresse kring 16-åringen från Hudiksvall.

– Anton tillhör ju en av de intressanta killarna i landets 05-kull. Jag kan inte bekräfta några specifika klubbar, men det finns intresse av att få träffa Anton och hans familj. Men han är i GIF nu och trivs bra i GIF, säger Bayat.

I nuläget ska det alltså handla om besök. Huruvida det leder till något mer återstår att se.

– Det är så här det är med unga spelare. Vi kommer att hantera det på ett professionellt sätt. Just nu är det bara ett besök. Sedan om det blir fortsatta diskussioner kring det så kommer vi att lösa det med respektive klubb på ett professionellt sätt. Men just nu ser vi det mer som en utbildning för Anton, säger Hagblom.

Finns det någon ekonomisk vinning för er om det skulle leda till något mer?

– Det finns det. Skulle det komma dit så är det en ekonomisk vinning för GIF Sundsvall.

Mossnelid spelar alltså för GIF:s ungdomslag. Han har även varit med på landslagssamlingar med P15-landslaget.

Steget till A-laget har han inte tagit riktigt än.

– Det är ju en väg som vissa spelare går, att bli ungdomsproffs. Det finns inga rätt och fel. Som spelare ska du vara bra nog – tekniskt, taktiskt och fysiskt – men framför allt ha inställningen som krävs om du ska flytta utomlands, säger Bayat.

– Sedan kan det vara så att du har alla parametrar, men väljer att vara kvar ändå för att du tror på den vägen för att bli en så bra fotbollsspelare som möjligt. För det är det det handlar om i slutändan. Att bli så bra som möjligt och få spela seniorfotboll på så hög nivå som möjligt.

Hur resonerar ni i Antons fall?

– Det är omöjligt för mig att svara på vad vi ska göra med Anton. Han har inte varit i GIF hela sitt liv heller. Men han är i en bra fotbollsmiljö nu, med en av landets bättre tränare omkring sig. Så det finns ingen stress.