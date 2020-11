Hudiksvalls sjukhus rustar för andra vågen av smitta: "Hemskt att se hur patienterna blev så himla dåliga"

Hon jobbar på covidslussen på avdelning 7 på Hudiksvalls sjukhus. Här passerar alla patienter som misstänks vara smittade av coronaviruset när de läggs in på sjukhuset.

Från att inte ha haft en enda smittad patient vårdas på måndagen nio personer med covid-19. Ingen av Hudikpatienterna var på måndagen i behov av intensivvård. Totalt trettiofyra covidsjuka vårdas på sjukhusen i Gävleborg, varav två på intensiven i Gävle.

Nu stålsätter sig personalen på sjukhuset.

– Sommaren var ett helvete. Vi gick på knäna, vi jobbade över, vi jobbade extra. Det var hemskt att se hur patienterna blev så himla dåliga så snabbt att vi måste springa över till IVA med dem, säger Evelina Fredin.

Vårdpersonalens behov av återhämtning har varit stort under hösten. Nu ökar antalet personer som insjuknar i covid-19. Regionen har gått på nytt gått in i stabsläge och under måndagen införs särskilda restriktioner för socialt umgänge.

Förutom åtta vårdplatser på covidslussen har Hudiksvalls sjukhus åtta vårdplatser för bekräftat smittade covidpatienter.

Under hösten jobbar sjukvården för att ta hand om de patienter vars behandlingar ställdes in i våras. Under våren minskade det vanliga inflödet av patienter till sjukhuset men de senaste fem veckorna har de patienterna vågat sig tillbaka till sjukhuset.

Situationen är därför annorlunda när sjukhuset på nytt ska rusta sig för att ta hand om covidpatienter.

– Det flesta av våra vårdplatser är belagda nu när vi får ett tillflöde av covidpatienter, säger Roger Westerlund som är verksamhetschef för internmedicin.

Planering pågår för att öppna ytterligare åtta platser för covidpatienter, även om det formella beslutet ännu inte fattats.

Däremot är det inte aktuellt att öppna en hel avdelning för intensivvård av covidpatienter. IVA kommer att ha platser reserverade för covidpatienter.

– Det verkar som att vi inte belastar IVA lika mycket som i våras, säger Roger Westerlund.

Att allt färre covidpatienter får respiratorvård är en trend över hela landet. Orsaken är inte helt klarlagd med det spekuleras i att sjukvården lärt sig mer om hur patienterna ska behandlas.

– Vi lärde oss mycket i våras och vi fann nya sätt att behandla patienterna, säger läkaren Charlie Gillberg.

Blodförtunnande som minskar risken för att proppar bildas i lungorna och behandling med syrgas under högre tryck är två saker som visat sig effektiv på patienterna. Det har också visat sig framgångsrikt med cortisonbehandling liksom att vissa patienter får virushämmande behandling.

På akutmottagningen är tältet för patienter med luftvägssymtom nedmonterat. Men den gruppen patienter skiljs fortfarande ut vid den nyinstallerade porttelefonen. Patienter som söker med luftvägssymtom hänvisas till en annan ingång till akutmottagningen med tre undersökningsrum som är avskilda från andra delar av akuten.

Patienter som är påtagligt sjuka när de kommer till akuten behandlas i det ordinarie akutrummet där all utrustning finns för att behandla och övervaka patienter.

– Vi har erfarenhet av att ha sjuka patienter i rum utan övervakning och det är inte bra har vi insett, säger Charlie Gillberg.

Efteråt saneras akutrummet så att det kan användas för andra patienter.

Till skillnad från i våras finns det nu gott om skyddsutrustning och material som behövs för att vårda covidpatienter. Det gör att sjuksköterskan Evelina Fredin känner sig trygg på jobbet.

– Jag är inte orolig för min egen del när jag är jobbet. Det är privat, när jag är ute på stan eller handlar som jag är orolig för då har jag inget som skyddar mig, säger Evelina Fredin.

Hon blev färdig sjuksköterska i januari förra året och starten på yrkeskarriären blev inte som hon tänkt sig. I stället kastades hon rakt in i pandemin.

– Jag hann inte träna på det jag tänkt mig, men det är utvecklande att jobba här och jag lär mig jättemycket. Det är roligt, säger Evelina Fredin.