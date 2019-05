Vargobservation vid Gia – fotades av norrman på besök: "Har setts vargar i området förr"

Bilden togs vid 04-tiden på morgonen mot måndagen, av en norrman som på besök i trakten. Från bilen ska han då ha sett en varg springandes längs vägen och han passade på att ta en bild.

– Han skickade bilden till mig senare på morgonen, och skrev "vilka fina grannar du har". Jag trodde först att han menade att det var fina omgivningar, men när jag såg bilden förstod jag, säger Sven-Erik Sjölin.

Kvällen innan hade han sett vad han först trodde var två rävar som lekte på håll i samma område, vilket händer lite nu och då.

– Jag tog fram kikaren och tänkte att det var konstigt att de var så grå, och det var något som inte riktigt stämde. Sedan tänkte jag att det kanske var varg, säger han.

Att det kan röra sig varg i området är ingenting han oroas över.

– Jag tänkte inte så mycket på det, det har setts vargar i området förr. Det hade varit värre om det var björn tycker jag. Men det är klart, det finns barnfamiljer och de som har hund i området som kanske tycker att det är obehagligt, säger Sven-Erik Sjölin.

– Det har gjorts observationer över tid och det är inte ovanligt att man ser det vi kallar strövarg så här års. Det är fjolårsvargar som rör sig från sina flockar, säger Joel Isensköld, enhetschef på länsstyrelsens natur- och viltenhet.

Länsstyrelsen i Gävleborg uppmuntrar allmänheten att rapportera in rovdjursobservationer via Scandobs, och senast på söndagen kom en observation in om att en varg setts springa över vägen vid Lumnäs, söder om Hudiksvall.

– Det är ett viktigt verktyg för oss, för att vi ska kunna kartlägga antal och utbredningen av de stora rovdjuren i länet, men också för allmänheten. Om man är orolig så kan man gå in på sidan eller appen och kolla om det gjorts någon observation, säger Joel Isensköld.