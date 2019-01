Tätare busstrafik i höst – ny centrumhållplats på Bankgränd

Det har i flera år planerats för att börja köra bussar varje halvtimme mellan Hudiksvall-Ljusdal och Hudiksvall-Iggesund. I höst ska de nya busslinjerna dras igång.

– Det betyder mycket för vår kommun och även för Ljusdal. Ur miljösynpunkt är det också en viktig satsning att få fler att välja bussen istället för att ta bilen, säger Mikael Löthstam.

För att få en effektivare busstrafik genom staden har man letat efter en ny centrumhållplats, istället för den vid Lillfjärden.

Regionbussarna ska inte längre utgå från Resecentrum och köra svängen förbi Lillfjärden och tillbaka via sjukhuset. För att förkorta restiderna ska bussarna istället starta i norra Hudiksvall, gå längs Kungsgatan och sedan via Bankgränd åka ner till Resecentrum och vidare ut ur staden. Vid Resecentrum ska inte bussarna svänga in som de gör i dag, utan stanna längs Stationsgatan.

Bankgränd stängs av för genomfartstrafik för bilar. Näringsidkarna runt Bankgränd har varit kritiska till förslaget eftersom parkeringsplatserna försvinner där.

– Men man måste ställa det mot den regionala och lokala utvecklingen, säger Mikael Löthstam.

En tredjedel av p-platserna som försvinner ska ersättas med nya platser längs Norra Kyrkesplanaden. Dessutom ska man kika på om det går att skapa fler p-platser vid gamla elverket.

Det finns statsbidrag på upp till fem miljoner kronor för att bygga om centrumhållplatsen. För regionen och X-trafik innebär halvtimmestrafiken en satsning på tio miljoner kronor per år.

– Det är en rejäl satsning, säger Andreas Eriksson, trafikutvecklingschef vid X-trafik.

Området vid Resecentrum där regionbussarna i dag stannar, kan komma att bli nya pendlarparkeringar närmare järnvägsstationen.

När regionbussen, linje 100, mellan Edsbyn och Söderhamn fick halvtimmestrafik för fyra år sedan, ökade antalet resenärer med cirka 30 procent.

– Bussresandet har tagit rejäl fart där, säger Andreas Eriksson Hans förhoppning är att det ska ske samma utveckling här och att det då ska minska trycket på parkeringsplatserna.

Det åker i dag 620 000 resenärer varje år med linje 100. På linje 53 åker det 420 000 resenärer.

I paketet ingår även förändringar för stadsbussarna.

– Det blir till stora delar ett nytt stadslinjenät med tätare utbud, säger Andreas Eriksson.

I dag kör stadsbussarna var 20 minut.

– Ambitionen är att de ska gå en gång i kvarten, säger Andreas Eriksson och berättar att det även ska bli fler turer på kvällar och helger.

