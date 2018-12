Sprängladdning detonerade utanför före detta SD-politikers hem: "Vet inte om det var riktat mot mig"

Strax efter midnatt på söndagskvällen höll Jari Ahonen, före detta SD-politiker, på att titta på tv tillsammans med familjen och skulle precis gå och lägga sig när en kraftig smäll plötsligt hördes utanför huset.

– Jag sprang ut i morgonrocken och möttes av en tät vit dimma, jag kunde knappt se handen framför mig, säger han.

Först trodde han att det var någon som hade tänt på nyårsraketer, men insåg kort därefter att det var en smällare eller laddning som exploderat i avgasröret på bilen som stod parkerad utanför.

– Det är min dotters pojkväns bil, och det låg plastbitar och delar överallt. Jag kan inte i min vildaste fantasi förstå vem som har kunnat gjort det här, om det var någon idiot som testade sin laddning på första bästa bil, eller om det var riktat mot mig, säger Jari Ahonen.

Under valrörelsen hoppade Jari Ahonen av som fullmäktigekandidat för Sverigedemokraterna i Hudiksvall efter att Aftonbladet avslöjat att han skrivit rasistiska kommentarer på ett inlägg på Nordfront. Jari Ahonen skrev då: ”Äntligen inget mjäkande eller lagom Sverige fasoner ut me packet härligt härligt keep up The good work”.

Jari Ahonen menar att han under valrörelsen därefter fick flera hot riktade mot sig.

– Efter det fick jag och min familj flera hot riktade mot oss, jag tänkte att det skulle avta och rinna ut i sanden, så jag polisanmälde det aldrig. Men nu hände det här. Jag vet inte om det är ett hot riktat direkt mot mig eller om det var någon som gav sig på första bästa bil, det får förundersökningen visa, men det är klart att det känns obehagligt, säger han.

Under natten greps en misstänkt person, som sedan blev anhållen. Personen är misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse.

Bombtekniker tillkallades från Stockholm under måndagen för en teknisk undersökning.

– Man vill klarlägga vad det var för typ av laddning som sprängdes. Det är populärt just nu att importera en större modell av en kraftfull banger från Europa så vi ska utreda nu om det kan vara någon sådan eller om det till exempel kan vara dynamit, säger polisens presstalesperson Mikael Hedström.

Vad är det som gör att det rubriceras som allmänfarlig ödeläggelse?

– I ett sånt här läge när man spränger mot fordon så att delar lossnar och när vi inte vet vad som använts så blir det den allvarligare graden på rubriceringen. Om det sedan visar sig att man har använt färdiggjorda knallskott så kan det bli tal om skadegörelse, säger Mikael Hedström.