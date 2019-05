Samarbete och klimat i fokus när Klas Klättermus och hans vänner kommer till Hudiksvall: "Passar bra i tiden"

Klas Klättermus och de andra djuren i Hackebackeskogen har flyttat in på Hudiksvalls teater. Thorbjørn Egners klassiska saga har satts upp av Hudiksvalls Arbetarteaters barnteatergrupp och visas under fyra föreställningar för allmänheten och under två skolföreställningar.

– Vi tyckte att Klas Klättermus är en pjäs som passar bra i tiden med klimatfrågan, om att äta mindre kött och mer grönsaker. Dessutom tycker de små djuren i Hackebackeskogen att de större djuren borde lyssna lite mer på dem, så det är också ett budskap till publiken, berättar Barbro Kernby som är ansvarig för Arbetarteatern i Hudiksvall.

På fredagskvällen var det intensiva förberedelser inför generalrepetitionen inför premiären på lördagen, men bland skådespelarna i barngruppen fanns ingen nervositet.

– Jag blir aldrig nervös och det har varit ganska lätt för mig att lära mig replikerna. När man har läst igenom manuset några gånger brukar det sitta ganska bra. Men vi har haft god tid på oss också, säger Alfred Elmqvist som spelar Klas Klättermus.

Teatergruppen började arbeta med manuset i augusti och i januari började repetitionerna mer på allvar.

– Pjäsen handlar om djuren i Hackebackeskogen, som är rädda för de större djuren, men också om att samarbeta och rädda en björnunge som tillfångatagits av bonden och hans fru, berättar Sixten Eriksson som spelar Mårten Skogsmus.

Både han och Alfred Elmqvist är vana att spela teater och inför föreställningarna hoppas de att publiken ska vara delaktig under föreställningen.

– Vi ställer flera frågor till publiken så vi hoppas att de kommer att svara. Det roligaste är om barnen lever sig in i berättelsen och rycks med, säger de.

I teatergruppen ingår 14 barn och några av dem spelar flera roller i pjäsen – det är många djur som bor i Hackebackeskogen, och de flesta har en egen sång med i pjäsen.

– Jag sjunger till åtta låtar, så det blir mycket musik, säger Alfred Elmqvist.

