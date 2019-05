Så övervakades kvinnan med gps-app – mordmisstänkt nekar till förföljelse: "Obehagliga påståenden"

Den mordmisstänkte vittnade under måndagen med egna ord om natten i december 2018, då hans sambo enligt åtalet misshandlats och mördats under tortyrliknande former. Hans egen förklaring är hon ramlat och skadat sig på eget bevåg, under ett långt bråk.

Men misshandeln ska ha börjat långt tidigare.

Den åtalade ska under en längre tid ha slagit och dödshotat sin sambo, menar åklagare Birgitta Fernlund. För det är han även åtalad för grov kvinnofridskränkning.

Ett relationsproblem är det som efter en lång tid av kontroll och övervakning mynnat i mordet, enligt åklagaren. Under tisdagen berättade den mordmisstänkte själv om brottsanklagelserna.

Han nekar bestämt till all typ av misshandel och hot under förhandlingen.

Svärmodern, som även hon ska ha misshandlats under mordnatten, har berättat om hur hon sett din dotter puttas ut från trappen i parets gemensamma bostad. Det ska ha inträffat under hösten 2017.

– Det har jag inte gjort, svarar mannen direkt inför rätten.

När åklagaren frågar hur han känner inför att svärmodern vittnat om det svarar han samlat.

– Det är obehagligt att hon påstår det. Det är mycket av det här, alla de här påståendena, som är det, säger den åtalade.

Han frågas sedan ut om flera olika händelser, däribland en misshandel som en väninna till kvinnan berättat om för polisen. Kompisen, som var på besök hos paret, ska ha sett hur mannen slagit till sambon så hon föll i marken.

– Det är en lögn, säger den misstänkte snabbt.

Även barnen ska ha bevittnat hur kvinnan under lång tid behandlats på liknande sätt, enligt åklagaren. Hon tar upp en händelse i juni 2018, som en annan av sambons vänner berättat om.

Det är när kompisen skjutsar kvinnan till ett evenemang som ett av familjens barn ringer. Denne ber vännen att inte skjutsa hem sin mamma, eftersom "pappa hade sagt att han skulle "slå ihjäl henne", enligt förundersökningen.

Något sådant har inte inträffat, intygar mannen. Varför barnet påstått så vet han inte.

– Hon tyckte om att stå i centrum och förvränga lite saker, resonerar han.

Den mordmisstänkte berättar sedan fritt om andra misstänkta brottstillfällen.

Han ska bland annat ha knuffat sambon i backen, slagit och sparkat henne i en park sommaren 2018. Under rättegången, som kommer att fortsätta i ytterligare fem dagar, ska flera personer vittna om tillfället. Det handlar om både anhöriga som hört kvinnan prata om händelsen efteråt och ögonvittnen från parkområdet.

Enligt förundersökningen larmar två vittnen, oberoende av varandra, polisen efter att ha sett paret berusade i parken. Detta då även ett barn fanns på platsen.

Mannen nekar till anklagelserna.

En chattkonversation visas sedan upp i rätten. Kvinnan ses blodig, i ett foto hon knäppt på sig själv. Hon har skärskador över halsen. "Jag är så ledsen", skriver hon till en vän.

Enligt åklagaren har den åtalade både slagit sambon, tagit grepp runt halsen, och knivskurit henne den gången. Det ska ha inträffat i juli 2018.

Mannen svarar med bestämdhet att han inte gjort något sådant. Varför sambon hör av sig till kompisen och skickar en sådan bild kan han inte förstå.

– Det är inte den sambon jag känner, som ljuger och håller på, säger den misstänkte inför rätten.

Åklagaren återkommer till flera telefonsamtal mellan den åtalade och sambon. Vid fem olika tillfällen har kvinnan påpekat rakt ut för mannen, att han hotat henne.

- Men det har inte hänt? frågar åklagaren inför rätten.

- Nej, svarar mannen kort.

Ett specifikt dödshot över telefon tas upp. Den mordmisstänkte säger rakt ut sambon ska dö om hon inte slutar upp med sitt beteende.

Den åtalade påpekar att han vid tillfället var på väg hem från jobbet, febrig och sjuk, och att han var mycket arg.

– Det är väl någonting man bara slänger ur sig, hon säger liknande saker till mig hon också, förklarar han.

Åklagare Birgitta Fernlund påtalar att man i utredningen letat, men inte hittat ett enda tillfälle där hon dödshotar honom. Enligt den misstänkte är det annorlunda när de pratat direkt med varandra hemma.

– Hon är väldigt medveten om att samtalen spelas in, svarar han.

Samtalen som används som bevisning är inspelade av mannen själv. Han har också använt en gps-app, där han sett hur sambon rört sig. Han har gjort allt för att kontrollera kvinnan, menar åklagaren.

Ett av samtalen som spelats upp är förhörsliknande. Mannen hörs ifrågasätta var kvinnan varit och varför – och han kontrar med vad appen visat.

- Jag menar att du ifrågasätter var hon är, och övervakar henne helt enkelt, säger åklagare Birgitta Fernlund.

Men den misstänkte hävdar att paret sinsemellan bestämt sig för att ha inspelningsappar, som skydd mot oseriösa säljare. Birgitta Fernlund tar på nytt att upp att sambon tydligt uttryckt att hon känner sig förföljd – och att hon är leds på det.

– Jag har inte övervakat henne, svarar mannen.

