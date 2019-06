Östra skolan invigde ny arena för multisport: "Den inbjuder till spontana aktiviteter"

På onsdagsmorgonen samlades elever, lärare och rektor för att inviga Monitor östra arena. Den är strategiskt placerad mellan Sportparken och Östra skolan.

– Det är viktigt för stan att det finns aktiviteter för barn och unga och när skolan gör nåt sånt här vill vi gärna vara med och stötta, säger Jörgen Persson, ägare till Monitor.

Östra skolans idrottsförening, med bland andra ordförande Pontus Tholey och läraren Janne Westin i spetsen, har lagt mycket tid och engagemang på att få arenan på plats. Även SISU Idrottsutbildarna har varit behjälpliga i projektet och de fick både tackord och applåder.

Jag kan tänka mig att de som gillar till exempel fotboll kanske går hit efter skolan också.

– Vi har jobbat hårt med att ringa sponsorer och ha möten för att få ihop de 200 000 kronor som arenan kostar, sa Pontus Tholey efter att han fått äran att klippa det blågula bandet vid invigningen.

Placeringen av arenan mellan skolan och Sportparken och närheten till Aktivitetsfabriken lyfter hela området.

– Det finns inget sånt här annars på hela Öster, sa Pontus Tholey.

Även idrottsläraren Ann-Charlotte Eriksson gläds åt den nya arenan.

– Det är fantastiskt underbart att vi har fått den hit. Den inbjuder till spontanrörelse och det är jätteviktigt.

Elvira Nilsson Tjernell i 8B brukar träna själv på fritiden. Det är bra att kunna gå till arenan på raster och på skolans idrottslektioner, tycker hon, och tillägger:

– Jag kan tänka mig att de som gillar till exempel fotboll kanske går hit efter skolan också.

I höst tillkommer ett utegym på gräsytan intill arenan.

– Man kan sysselsätta hela familjen, alla åldersgrupper. Och det kostar ingenting att vara här, säger Janne Westin.

I samband med invigningen höll rektor Ingela Käck Brolund ett kort tal och priser delades ut för prestationer i Skoljoggen. Invigningen av multisportarenan avslutades med att niorna dansade loss ordentligt till Katrina and the waves låt Walking on sunshine, till applåder från lärare och elever i sjuan och åttan.