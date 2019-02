Oenighet kring fiskeregler i Dellen rör upp känslor: "Jag tycker det är helt fel"

Det råder stor oenighet kring fisket i Dellensjöarna.

I samband med att fiskevårdsområdena Bjuråker/Norrbo och Delsbo slogs ihop till ett gemensamt vid årsskiftet 2017/2018 togs också nya stadgar fram.

Dessa fastslår att fiskerättsägare inte har tillgång till fritt husbehovsfiske, som är ett typ av fritidsfiske, inom eget skifteslag.

– När de ändrade i stadgarna tog de bort husbehovsfisket, varför vet jag inte. Det betyder att föräldrar till barn som går och fiskar kan få böter för att de inte har fiskekort. Jag tycker att det är helt fel, säger Bernt Jons, ordförande i Bjuråkers stora skifteslag.

Han menar att skifteslagen i Bjuråker och Norrbo innan den senaste stadgeändringen haft möjlighet till husbehovsfiske.

Läs mer: Förening vill starta kläckeri Dellenbygen – nu hoppas ny ordförande på bättre fiskevård

Styrelsen i Dellenbygdens fiskevårdsområdesförening – som reglerar allt fiske i sjöarna – är däremot av en annan mening.

– Husbehovsfiske har inte varit reglerat i våra stadgar så länge jag varit ordförande, det måste i sådana fall varit innan 2012, vilket var före min tid. Man påstår att husbehovsfisket finns i en vattendom från 1988, men jag tycker inte det är formulerat så, säger Börje Karlsson, tidigare ordförande i föreningens styrelse.

Skifteslaget i Bjuråker har lämnat in en motion där man dels kräver att ett fritt husbehovsfiske ska regleras på nytt, dels också att styrelsen ska redovisa all plantering all fisk.

Bakgrunden är att skifteslagen år 1954 sålde fallrättigheterna vid Tvärforsens kraftverk, samtidigt som man behöll fiskerätten.

Fortum, som sedan köpte upp kraftverket, ålades 1988 i en vattendom att plantera 3000 öringar årligen, till ett värde av i dag motsvarande 50 000 kronor.

– Att fiskevårdsföreningen får så mycket fisk är tack vare att vi sålde fallrättigheten vid Tvärforsen, så det tycker jag faktiskt är något man kan ha i åtanke, säger Bernt Jons och fortsätter:

Läs mer: Sammanslagning av fiskevårdsområden - det gynnar fisket

– Vi lämnade in en motion där vi menade att husbehovsfisket ska gälla för fastighetsägarna som har andel i skifteslaget, men vi fick inget gehör alls. Många av fastighetsägarna har reagerat på det här, det kan tyckas vara en bagatell men för oss är det en principfråga.

Motionen har fått avslag, men väntas diskuteras på föreningens kommande årsmöte. Alla eventuella ändringar av stadgarna kräver ett godkännande av såväl fiskerättsägare som länsstyrelsen.

Börje Karlsson frågar sig varifrån fiskerättsägarna plötsliga intresse för föreningens arbete kommer ifrån.

– Jag tycker att det är lite märkligt att man kommer med detta nu. Det har varit väldigt dåligt intresse och engagemang för föreningen från fiskerättsägarna tidigare. Vi har exempelvis redovisat plantering av fiske vid varje årsmöte, så orkar man inte gå på dem så är det bara att läsa i våra protokoll, säger han.

Han menar vidare att husbehovsfiske är ovanligt i dag, även om vissa fördelar för fiskerättsägare – som vid nät- och kräftfiske – har reglerats i andra fiskevårdsområden.

– Jag har också försökt framhållit att de bidrar till fiskevården genom att köpa fiskekort. Dessutom får de också fiska i alla vatten, inte bara de som tillhör skifteslagen. Vi har över 800 fiskevatten i hela fiskevårdsområdet.