Nya grepp lockar besökare till Hölick: "Här finns ett väldigt lugn"

Helgen före midsommar ska allt vara klart och arbetet med årets stora satsning pågår in i det sista. Hölick Havsresort har hållit öppet för konferenser under våren, och nu börjar turisterna snart strömma in.

– Från den 5 juli är turistsäsongen i full gång, säger platschef Lena Sundin.

Tack vare uppgraderingen av campingstugorna till så kallade mini-chalets eller hotellstugor kan man nu förlänga konferenssäsongen. Hölick Havsresort ökar också sin kapacitet för övernattningar från sju till tio inredda tipi-tält och sju helt nya, runda tält. De senare är helt oinredda och är till för glamping – som är en bekvämare version av klassisk camping.

– Här får man själv ta med sig liggunderlag och sovsäck, säger Lena Sundin och drar upp dragkedjan till ett av de runda tälten.

Inuti tältet är känslan av rymd större än i ett vanligt tält och golvduken ligger slätt på ett underlag av trä. Doften och ljuden från naturen runt omkring sipprar in från alla håll. I stället för nummer är de runda tälten märkta med band i olika färger, som fladdrar från linan vid tältöppningen.

– Tänk att yoga här inne, säger Lena Sundin, som också är yogalärare och håller klasser på plats, och lägger sig raklång på golvet.

Inne bland träden står tipi-tälten på lagom avstånd från varandra. De är höga, men ser inte blaffiga ut utan smälter fint in i miljön. Utanför varje tält finns ett trädäck med ett par stolar och ett litet bord. Inuti finns plats för en dubbelsäng, fåtölj och några andra möbler utan att det blir trångt.

– Utländska gäster uppskattar rymden här, och att de kan gå ut i naturen, säger Lena Sundin.

Fåglarna kvittrar och det doftar av tallbarr. Från havet hörs ett svagt brus.

– Här finns ett väldigt lugn, säger Lena Sundin.

Ett stenkast från tipi-tälten i The Village ligger hotellstugorna på rad. Nytt för i år är gångar av betong fram till varje stuga, så att gäster som har barnvagnar, rullstolar eller rullator lättare kan ta sig fram. En av stugorna är också vikt för gäster som vill ha husdjur med sig. Inuti är stugorna inredda i lugna, gröna och grå nyanser.

– Det var en tanke som inredaren hade, att ta med naturen in, säger Lena Sundin.

Den tanken har funnits med även vid inredningen av den nya restaurangen. Det som tidigare hette Storsands veranda blir nu nya Sand & Kök, med samma ägare som Hölick Havsresort men med egen kökschef och kock.

– Restaurangen får ett helt nytt kök, två nya bardiskar, nya altan och har målats utvändigt. Den hör ihop med resten av anläggningen, säger Lena Sundin.

Ägarna Natura Fritid AB investerar totalt 17 miljoner kronor över två och ett halvt år, och där ingår investeringsstöd från Region Gävleborg på 5,2 miljoner. I år planeras investeringar för cirka 5 miljoner kronor.

