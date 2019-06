Ny satsning på träning för äldre: "Jag vill bli gladare, starkare och våga gå på vintern"

Två gånger i veckan, en timme per gång under en termin. Så ser träningsschemat ut för de som blir utvalda till projektet Styrka hela livet som börjar i höst. Det är två grupper om åtta deltagare som väljs ut, en som kommer träna under höstterminen och en under vårterminen 2020. Projektet är finansierat av Hudiksvalls kommun och Region Gävleborg.

– Sedan kommer vi utvärdera, och målet är att vi på sikt ska kunna arbeta mer med den här typen av träning i hela Hudiksvalls kommun, berättar projektledare Jannie Pevik.

För att vara en av de deltagare som väljs ut ska vissa kriterier uppfyllas:

– Vi söker de som har kommit in i åldern då man har svårt med balansen, kanske är i behov av en rullator och behöver motiveras till att träna, säger Jannie Pevik.

Intresset för träningsgruppen har redan varit stort, trots att efterlysningen på deltagare precis gått ut via bland annat ett nyhetsmejl. En av de som kände sig träffad är Annbritt Jonasson, 82 år och hon kommer att ansöka om en plats.

– Jag har varit så omotiverad att röra på mig senaste året. Jag vill bli lite mer positiv till livet och det hoppas jag få ut av ett projekt som det här. Jag fick TBC som barn och har dragits med sviterna av det hela livet. Jag behöver verkligen lite motivation, säger hon.

Att motivera äldre till träning är ett av projektets huvudmål. För att lyckas med det kommer man satsa på nyttig träning men även på nyttigt fika berättar Anna-Maria Johansson, träffpunktsvärdinna på en av träningsplatserna, Hela Livet Patricia.

– Gemenskapen är väldigt viktig och vi kommer peppa de här människorna att våga komma igång med sin träning. Vi vill att det här projektet ska bli en social grej också. Därför kommer vi ha nyttigt fika på fredagsträningarna, säger Anna-Maria Johansson.

Träningen kommer ske på Hela Livet Patricia och Din Hälsocentral Hudiksvall. Den fokuseras kring rörelser som utförs i vardagen av deltagarna och den ska anpassas efter deras behov. Alla deltagare kommer undersökas av läkare innan träningen börjar, och de kommer också avsluta terminen med en läkarundersökning för att se om någon förändring skett.

Att aktivera äldre på det här sättet är något som Jannie Pevik menar kommer alla till gagn:

– Det här är samhällsmedicin. Vi kan genom träning av det här slaget minska benbrott och fallolyckor. Att behandla den typen av skador är inte gratis, då är det bra att arbeta förebyggande så människor få bättre balans och styrka.

Det är något som Annbritt Jonasson håller med om:

– Jag vill bli starkare så jag vågar gå ut och gå på vintern, säger hon.

Om hon blir utvald till träningsgruppen återstår att se. Urvalet sker genom telefonintervjuer och det finns bara 16 platser. Enligt projektledare Jannie Pevik uppfyller dock Annbritt alla kriterier.

Styrka hela livet kommer resultera i en metodbok i hur man kan genomföra träning för äldre. Projektet har som mål att träning av den här typen ska kunna bli ordinarie inom äldrevårdens verksamhet.

– Det handlar både om att träna men även att möjliggöra för alla att ta sig till träningslokalen, där kommer även våra träffpunktsvärdinnor hjälpa till. Tänk vilken stark signaleffekt det här kan ge, om 90-åringar säger åt sina barn som är i 70-års åldern att man börjat styrketräna, säger Jannie Pevik.