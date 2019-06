Norrbo loppis startades för att skapa en mötesplats: "Det bästa var att det hände något här i byn"

– Det var ett väldigt tryck här vid 12. Då stod de i kö och väntade på att vi skulle öppna. Och jag får då lova att säga att vi fått in fina saker. Mycket är helt nytt och inte är de dyra heller, sa Marita Sandberg, ordförande i Norrbo sockenförening, den dagen då loppisen hade premiär för ett år sedan.

Hon fick idén att starta en loppis helt enkelt för att hon tyckte att inget hände i Norrbo sommartid.

– Det är helt tomt i Folkets hus och sedan affären stängde för några år sedan har vi ingenstans att träffas eller köpa glass. Så jag tänkte: Vi provar.

Inför öppningen fick de hjälp från byn några kilometer bort, Bricka, där man sedan över tio år tillbaka driver Hälsinglands största loppis.

– De visade oss hur vi skulle lägga upp allting – systemet med inlämning, försäljning och hur vi skulle bete oss med kontrakt och swish och allt sådant. De har varit till mycket stor hjälp, säger Marita Sandberg.

De fick också råd om vilka varor de skulle ta emot med öppna armar och – kanske viktigare – vilka de skulle rata.

– Elektronik i allmänhet, och julsaker skulle vi neka. Inte heller tv-apparater eller stora möbler är bra. Men vi gick emot deras råd om kläder, det har vi faktiskt en del, så vi får väl se hur det går.

För att kunna lämna in saker till loppisen måste man vara medlem i sockenföreningen, vilket är en enkel sak att fixa. 30 procent av vad som dras in vid försäljningen går sedan till sockenföreningen. Dessutom förbinder man sig att bemanna loppisen en dag under sommaren. Marita Sandberg räknar med att de måste vara sådär två, tre personer på plats, varav en får ansvar för fikaavdelningen.

– Det är nästan det viktigaste av allt med det här. Att folk får ett ställe att komma till, ta en kaffe och prata lite.

Den här dagen är det Maritas syster som basar över kaféet; Eva Holmquist Jaberi. Hon bor egentligen i Uppsala men tog tillfället i akt att hjälpa till på öppningsdagen. Det ger henne chans att träffa även den tredje systern i skaran: Agneta Thorsell, som bor i Backmo alldeles i närheten.

– Norrbo har ju sina kvällsstämmor på hembygdsgården, men jag hoppas det här ska bli ännu en mötesplats för bygden, säger Agneta Thorsell.

Ett par lastade med kartonger och påsar kliver in i lokalen. Det är Annika Forsström Fohlin och Bosse Forsström, sommargäster från Huddinge, som berättar att det är andra laddningen grejer de kommer med.

– Jag hade ingen aning om att vi hade så mycket saker, och ändå finns det grejer kvar, pustar Annika.

Hon börjar hänga upp kläder på en stång medan hon berättar om vad hon tänker sälja:

– Det är mycket mammas saker: vaser, lampor och annat som jag minns från det att jag var liten. En del har vi fått från sonen och svärdottern som rensade när de flyttade in i nytt hus.

Bosse plockar upp en skål och tittar efter etiketten.

– En Kosta Boda, konstaterar han.

– Ja, det är Sverigeskålen och jag har googlat för att få reda på vad jag kan ta för den. Det blev 50 kronor, svarar Annika.

– Här har du en likadan, fast de tar 30 för den, ropar någon utifrån lokalen.

Bosse och Annika har byggt på sitt sommarhus i tio år och nu tycker de äntligen att det är färdigt. Att en loppis flyttat in i Folkets hus tycker de är väldigt roligt.

– Ett kul initiativ!

När ett år har gått och det är dags att öppna inför andra sommaren, säger Marita Sandberg att man nu känner sig lite mer varm i kläderna.

– Nu har vi en arbetslista färdig i god tid, vi vet hur vi ska tänka med fikat, och vi ska också jobba mer med att fylla på borden eftersom, så att det blir nya saker för dem som kommer på återbesök.

Det blev ingen jätteförtjänst förra året, men det blev i alla fall slantar nog så att sockenföreningen kan köpa lite blommor att pynta byn med. Och man ska fixa till fågeltornet nere i Hålsjöviken så att det blir en trivsammare rastplats.

– Men att gå med vinst var ju egentligen inte huvudsyftet. Det bästa var att det hände något här i byn, säger Marita Sandberg.

Norrbo loppis kommer att hålla öppet varje dag kl 12- 18, mellan 25/6 och 28/7.