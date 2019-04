Muskelknippen från Hudiksvall representerar Sverige i bodybuilding-EM: "Bra balans mellan kost och träning"

Under veckan drar Europamästerskapen i bodybuilding och fitness igång i den soldränkta staden Santa Susanna, Spanien. Tävlingarna inleds under torsdagen och pågår fram till söndag.

SM-medaljören Linda Ohlsson som tog scenen inom bodybuilding med raketfart 2016, representerar i veckan Sverige i veteranklass bikinifitness master .

– Det är en stor grej att ha tagit mig så pass långt och att nu få ställa sig på scenen för att synas från topp till tå känns häftigt, berättar Ohlsson.

Domarna kommer att titta på tävlarnas femininitet, struktur och fysik.

– Det ska synas att du trivs med det du gör, berättar hon.

Läs mer: Linda Ohlsson tog dubbla SM-guld i bodybuilding och fitness: "Folk fattar inte att jag orkar"

Hon berättar om sin kärlek till träningen och att det fått henne att öppna ögonen för det viktiga med kosten.

– Jag har ju alltid tyckt om att träna och att få känna mig fin, så genom åren har jag byggt upp kunskap. Jag behöver inte sukta mot helgerna längre, utan har funnit en bra balans mellan kost och träning.

De intensiva dygnen leder nu mot att vila upp sig och ladda inför tävlingsstarten under söndagen.

– Jag åker ned redan på onsdag för att vara på plats och ta det lite lugnt. Jag vill hinna få lite tid till de sista träningspassen men också för att inte bli inkastad i det hela.

Läs också: Fredrik Ström: "Kroppen är en skulptur"

Framöver berättar Linda Ohlsson att hon nu ser fram emot en avslappnande sommar, men att träningen inte är något hon lägger på hyllan.

– Jag ser fram emot min första riktiga fyra veckors semester med familjen. Det är prio att landa i vardagen och att få njuta. Men träna fortsätter jag med, det är en del av mig, säger Ohlsson.

Linda Ohlsson blir inte blir enda Hudiksvallsbo under EM. Tidigare under april spikade Fredrik Ström sin plats och kommer att representera Sverige under torsdagens classic bodybuilding.

Läs mer: Ljusdalsbo satsar mot guldkroppen – Zabawi om SM i bodybuilding: "Är i min bästa form"