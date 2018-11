Läsartext: PRO:s blomgrupp lärde sig om amaryllisar och återbruk

Gruppen togs emot redan inne i bussen av ägaren Lars Mobacke som introducerade årets utställning med temat ”Välkommen till djungeln”. Hela amaryllisutställningen har i år ett återvinningstema och framför allt skall fantasin flöda i de uppbyggda miljöerna. Lars berättade om arbetet som startar redan i april för att få till stånd denna utställning. Växterna i utställningen förnyas var tredje vecka och eftersom utställningen fortsätter över julen så går det åt många amaryllisar. I år finns det 50 olika amaryllisarsorter i utställningen.

Lars fortsatte att berätta om amaryllislöken som kan vara många år och därmed mycket kraftfull och naturligtvis kosta mer än den unga och lite mindre lökarna. Gruppen fick goda råd om hur blomman ska skötas och även hur löken ska sättas ut under sommaren för att åter tas in på hösten och planteras i ny jord. Totalt köper Mobackes in nästan en miljon lökar per år.

Efter lunchen vandrade deltagarna sedan runt i utställningen. Alla förundrades över att det kan komma fram så stora, ståtliga och färggranna blommor ur en lök. Deltagarna skyndade sedan vidare till Återbrukshyttan. Hos glashyttans glasblåseri ges gammalt glas nytt liv genom en miljövänlig återvinning. Det tillverkas vaser, kannor, skålar samt glas i massor av olika former och färger. Det hade bl a blivit populärt att göra takarmaturer och vattenbehållare av gamla svagdricksflaskor. Det blev en härlig novemberdag med fint resväder, härliga reskamrater och fantastiska upplevelser av blommor och glas allt med ett genomgående tema ”återbruk”.

Maj-Britt Norlander