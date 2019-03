Kritik riktas mot Centerpartiets utspel om skolan: "Får känslan att man inte vill ta tag i frågan"

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam (S), är en av ledamöterna som ingår i gruppen.

– Det är anmärkningsvärt om man inte vill vara med och ta ansvar för skolan över tiden. Jag har svårt att förstå deras synpunkter, utredningen grundas till stor del på uppgifter från den egna verksamheten, säger han.

Tidigare i veckan valde Centerpartiets ledamöter i lärandenämnden i Hudiksvall att kommentera den nya skolutredningen, som utförts av Kunskapsbolaget på uppdrag av en parlamentarisk grupp i kommunen. De menar att utredningen är så pass bristfällig att den inte håller som beslutsunderlag.

Den parlamentariska gruppen består av representanter från alla politiska partier i kommunen och har i uppdrag att föreslå framtidslösningar kring skolsituationen.

Målsättningen har varit att nå en så bred politisk överenskommelse som möjligt, när det gäller den framtida skolstrukturen i kommunen.

– Vi kommer att fortsätta arbetet och har skickat ut förslagen i utredningen på en bred remiss för att få in synpunkter som ska vägas in i diskussionerna. Målet är fortfarande att nå en så bred överenskommelse som möjligt, men hur Centerpartiet väljer att göra med det fortsatta arbetet i den parlamentariska gruppen vet jag inte. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att de går ut med det här innan man har fått in svar från remissinstanserna, säger han och fortsätter:

– Uppdraget handlar om hur vi ska kunna sörja för att våra elever i kommunen ska få den bästa möjliga utbildningen. Det gäller att vi ser över strukturen och det kan innebära att saker och ting kanske inte kan se ut exakt som de ser ut dag.

Charliene Kiffer Goude (V) ingår också i den parlamentariska gruppen.

– Jag tycker att det är synd att man kommer med det här beskedet i ett så tidigt skede. Det är ingen som har tagit ställning till de här förslagen än, vi kommer att se över utredningen inom partierna och nästa vecka kommer vi att träffa utredaren för att få möjlighet att ställa frågor, säger hon.

Hur utspelet kommer att påverka de framtida diskussionerna är oklart.

– Det är klart att det blir svårare att nå en enighet om ett parti inte ens kan fatta ett beslut i de här frågorna. För vi måste fokusera på hur vi kan hitta en lösning som är bra för våra elever och som ger dem de bästa förutsättningarna till en bra skolgång. Det är inte bara utredningen som säger det – det är också något facken, lärarna, skolinspektionen och tidigare utredningar pekar på. Jag får känslan att man inte vill ta i frågan, säger Charliene Kiffer Goude.

Även Patrik Nilsson (SD), som också ingår i gruppen, tycket att det är ett tidigt läge för att kommentera utredningen.

– Visst är det ett avbräck om Centerpartiet inte vill ta ställning med det här underlaget. Det är inte heller säkert att övriga partier ställer sig bakom förslagen, men i nuläget kommer vi att gå igenom utredningen och diskutera inom partiet innan vi tar ställning, säger han.

Caroline Schmidt (C), menar dock att Centerpartiet inte har stängt dörren för att fortsätta arbetet kring utredningen i den parlamentariska gruppen.

– Centerpartiet vill såklart sitta kvar i gruppen för att kunna fortsätta påverka med våra synpunkter. Synpunkterna som presenterades tidigare i veckan var från Centerpartiets ledamöter i lärandenämnden och är en del av vår remiss. Men vi är också öppna för alla svar och tankar som samlas in från alla de övriga remissinstanserna, säger hon.

Hon avvaktar med att kommentera de konkreta förslagen i utredningen, men understryker att Centerpartiet fortsatt kommer att delta i diskussionerna.

– Det viktigaste är att vi fortsätter att föra en dialog mellan partierna inom den parlamentariska gruppen, om hur vi ska gå vidare för att hitta långsiktiga lösningar för att skapa de bästa förutsättningarna för eleverna, personalen och landsbygden i framtiden. Det bör vara riktigt bra undersökningar som ska vara till grund för långsiktiga diskussioner.

