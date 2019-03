Idel musikalpärlor när "Från Broadway till Duvemåla" kommer till Hudiksvall

Det var 2016 som sångerskan Viktoria Tocca bokade Berwaldhallen i Stockholm för en konsert med ett gäng svenska välmeriterade musikalstjärnor som hade svårt att få jobb i Sverige.

– Det var ju verkligen bara tänkt som en engångsgrej på Berwaldhallen. Att vi nu står här och spelar fortfarande, för fjärde året, är en otrolig ynnest, berättar Viktoria Tocca.

Vi svenskar verkar hysa en speciell kärlek till musikaler. Och då är den turnerande showen naturligtvis en succé från start. Med pärlor ur musikalklassiker som ”Phantom of the Opera”, ”Jesus Christ Superstar”, ”Kristina från Duvemåla”, ”Grease”, ”Lejonkungen” och ”Cats” – blandat med nya favoriter från ”The Greatest Showman” och ”A Star is Born”.

Eftersom turnén är i full gång får intervjun ske via mejl. Och Viktoria Tocca kan berätta att de i stort sett har fullsatt överallt de stannar. Fredag Skellefteå, lördag Kramfors, söndag Hudiksvall, – och sedan väntar Vara, Helsingborg, Ystad...

Hela 2019 är inbokad med en mängd konserter i hela Sverige. Hur länge orkar ni turnéra?

– Vi orkar sålänge publiken vill ha oss! Vi har redan planerat hela 2020 och då kommer vi även spela i Norge, Danmark och Finland, berättar Viktoria Tocca.

I höst kommer ensemblen – som denna säsong förutom Viktoria Tocca består av de erfarna musikalstjärnorna Laila Adèle, Niklas Asknergård, Malena Tuvung och Joachim Bergström/Alexander Lycke – att ge en konsert i Bollnäs kulturhus – för fjärde gången.

–Vi säljer bra med biljetter där och på andra platser. Vi har till exempel varit i Vara sju gånger och i Östersund sex gånger.

I Hudiksvall har de dock inte sjungit tidigare.

– Det känns ju extra kul eftersom hela min släkt är hälsingar, från Bollnäsbygden. I år har också flera av våra fina kostymer sytts av Hudik-bördiga Frida Jonsvens.

Viktoria Tocca har ett gediget cv i musikalbranschen. Hon har sjungit rollen som Christine i ”Phantom of the Opera” och hösten 2018 medverkade hon i både Stockholm och Malmö i den svenska uppsättningen av Broadway-musikalen ”Broarna i Madison County”. Den föreställningen tog hon för övrigt för egen maskin till Sverige i den första godkända översättningen någonsin.

Har du annat på gång?

– Ja, jag jobbar ju själv som frilansande sångerska, så efter turnén åker jag till Hong Kong för att sjunga en stor konsert. Som producent har jag också många nya järn i elden. Jag driver bl.a Musikalpodden, som kommer ut med ett nytt avsnitt varje fredag, och producerar två nya föreställningar. Dels "Evergreen- en hyllning till Barbra Streisand" med Malena Tuvung, och sedan en helt ny, stor föreställning, i regi av Maria Lundqvist, som kommer att ha premiär nästa höst.