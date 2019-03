Hudiksvallsborna trampade för cancersjuka barn: "Ett kul sätt att bidra tillsammans"

– Alla cyklar har rullat ända sedan i morse, det är öppet för alla, säger Åsa Marsch, en av de som arrangerar Spin of Hope på Friskis & Svettis anläggning i Hudiksvall.

Redan på förmiddagen hade över 57 000 kronor samlats in från evenemanget på Friskis & Svettis, och den totala summan redovisas först om någon vecka då pengarna som överförts via Swish under dagen räknats in.

– Man gör det här för den goda sakens skull. Det är en win-win situation för alla, framförallt för Barncancerfonden, men också för oss som anläggning och för deltagarna. Många tycker att det är ett kul sätt att bidra tillsammans, samtidigt som man gör något aktivt. Det här är jätteviktigt för oss, säger Åsa Marsch.

En av de som kört hårt på spinningcykeln under morgonen är Julia Strid.

– Jag har varit med flera år, det är både roligt och går till ett bra ändamål, säger hon.

Eftersom det är en dag med barnen i fokus valde Friskis & Svettis också att satsa på aktiviteter för just de yngre. Dels genom barnaktiviteten i den vanliga verksamheten och dels med en hinderbana speciellt för dagen.

– Det är en familjebana kan man säga, där barnen kan träna tillsammans med sina föräldrar. Det ska vara både kul och jobbigt, och man kan anpassa svårighetsgraden. Idag kör vi det eftersom det är barnfokus men det är också ett tillfälle att visa upp aktiviteten eftersom vi kommer att satsa mer på det här till hösten, säger Kristin Vandér, innan sonen Alvin visar hur hinderbanan går till.

På plats var också representanter från Barncancerfonden för att informera om deras arbete och vad pengarna går till.

– Vi vill att det ska finnas en öppenhet och att fler ska engagera sig. Många tycker att det är svårt och jobbigt att prata om barncancer och att närma sig familjer som drabbats, men under den här dagen är det många som ställer upp och vill göra skillnad. Det känns väldigt positivt och det finns ett bra engagemang i Hudiksvall, säger Jenny Marsch.

Insamlingen går centralt direkt till fonden och fördelas sedan ut till forskning och familjeverksamheter. Till exempel för ett läger som Barncancerfonden i region mellansverige organiserar i Sälen.

– Det är viktigt att familjer och barn får träffa andra som är i liknande situationer för att utbyta erfarenheter, säger Jessica Albinsson.

Spin of hope, som i år firar i år tioårsjubileum, pågår över hela landet och har enligt Barncancerfonden fler deltagare än både Vasaloppet och Vätternrundan.

