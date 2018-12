Hudikbördig företagare bakom prisade kosttillskott: "Innovation driver oss"

Bakom Wellaware Nutritions står företaget Back on track AB, som har sin bas i Uppsala. Men i ett av förarsätena för varumärket sitter däremot Mikael Nordlund – från Hudiksvall.

För tredje året i rad har nu deras ekologiska kosttillskott prisats under mässan Natural Products of Scandinavia.

– Det känns skitskoj och visar att vi har tänkt rätt. Innovation är något som driver oss och en viktig tegelsten i varje husbygge, säger Mikael Nordlund.

Proteinpulvret BEET + Collagen, framtaget av bland annat ett naturligt rödbetspulver och fiberproteinet kollagen, korades som vinnare i kategorin "Best new health and nutrition product".

Men den största skrällen stod nog den nyutvecklade kostserien Flexi by Wellaware ändå för.

– Den är baserad på flera pågående stora konsumtionstendenser, som noll socker-trenden och det ökande intresset för flexitarisk kosthållning, där vi ser folk som vill minska sin animaliska konsumtion.

För serien valde man därför att kombinera det populära vassleproteinet, som innehåller mjölk, med ett vegetabiliskt protein. Ett lyckosamt koncept skulle det visa sig.

Även här rodde man hem ett pris – denna gång i "Best new special diet product".

– Den kategorin baseras på att produkten antingen ska vara vegetarisk, vegansk eller fri från någonting, exempelvis socker. Eftersom våra produkter är ekologiska så har vi haft produkter där vi uteslutit socker tidigare. Men det här är vår första produkt med blandingredienser, så det känns jätteroligt.

För Mikael Nordlund som, utan någon utbildning i ryggen, var med och startade upp Wellaware har utmärkelserna blivit ett viktigt kvitto på vad som går att åstadkomma bara viljan finns.

– Jag började inom branschen 2013 och har väl alltid haft en rot inom idrottsvärlden. Men jag hade ingen utbildning inom kosthållning och livsmedel, utan det var kunskap som jag fick skapa för mig själv genom att läsa mycket, åka runt på mässor och lära känna folk inom branschen. Så mitt tips till andra är att skapa sig ett intresse, och vara nyfiken på vad andra gör.

I dag är det han, tillsammans med ett team på tre personer, som står för alla idéer och recept på banbrytande, svensktillverkade kosttillskott. Dessutom har de ett team som tar fram grafik, material och jobbar med marknadsföring.

– Wellware hade en trög start när vi började 2015. Det var visserligen inte många av våra konkurrenter som hade rena veganska och ekologiska proteiner, som vi satsade på för vår första produkt. Däremot var kundkretsen för dessa typer av proteiner väldigt liten då.

– Första året vi ställde upp och tävlade hade vi tre produkter, i dag är det en hel katalog. Att få de här priserna betyder väldigt mycket, och framförallt innebär det att vi får ett igenkännande i branschen.